Le geste de Nabil Fekir ne cesse de faire parler. Au lendemain de la déroute stéphanoise face à son ennemi lyonnais (0-5), les regards sont essentiellement tournés vers Nabil Fekir. Le capitaine de l'OL, impérial durant la rencontre et auteur d'un doublé, a célébré son second but en brandissant son maillot face aux supporters verts.



Une attitude qui a déclenché la fureur des supporters et l'envahissement du terrain. Dominique Rocheteau, star de l'AS Saint-Étienne dans les années 70, critique ouvertement l'attitude du numéro 18 lyonnais. "Les joueurs ont une grande importance quand c'est un peu électrique. Il faut faire preuve d'humilité et de discernement. C'est une provocation, c'est une humiliation", critique-t-il. Et d'ajouter : "Si les supporters n'ont pas réagi de la bonne façon, les joueurs doivent se comporter de manière exemplaire".

"Ce que je veux, ce sont des derbys festifs", réclame Dominique Rocheteau. "Avant le match tout s'est bien passé mais malheureusement, tout ne s'est pas bien terminé", poursuit-il assurant pourtant que la fin de match avait été "bien gérée" par les autorités.