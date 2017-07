publié le 26/07/2017 à 08:20

Le grand soir est pour ce mercredi 26 juillet. Après une saison entière passée à jouer les cadors de la Ligue 1 à la surprise générale (du moins au début), l'OGC Nice s'attaque à l'Everest de son début de saison. Deux tours de coupe d'Europe et 4 matches pour couronner une saison magnifique et remarquable. C'est même un peu injuste car si l'OGC Nice ne passe pas l'obstacle Ajax (match retour le 2 août), il n'y aura pas d'épopée européenne pour les Aiglons, troisièmes du dernier championnat.



Mais l'affiche est belle, et le club est ravi d'inaugurer ses matches officiels par une belle affiche à domicile. "Le stade va être plein, nos joueurs n'attendent que ça", a affirmé le président Jean-Pierre Rivère dans L'Équipe du jour. "Rencontrer des adversaires aussi forts nous sera utile pour le début de saison. Pour le club, ce serait un accélérateur formidable de redisputer une Coupe d'Europe", a confié le patron du Gym.

Un effectif stable et un top-coach

Même son de cloche côté terrain. Dante, vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern en 2013, affirme le caractère essentiel de ce match pour la suite de la saison. "L'importance de ce match peut nous permettre de hausser le niveau pour faire quelque chose de grand", confirmait-il en conférence de presse. "Il y aura un match retour, mais il faudra être concentré à 100 % sur la performance de demain (ce mercredi)", prévenait Lucien Favre lors de la conférence de presse de veille de match.

Et l'on peut faire confiance au technicien suisse de l'OGC Nice. Bourreau de travail, habile dans la préparation des matches et de ses équipes, il a remis ses ouailles au travail très vite, dès le 21 juin. Cela fait 5 semaines que les Niçois transpirent et assimilent les méthodes et les schémas de jeu du stratège à l'origine de la meilleure saison de l'histoire du club en championnat, en termes de points remportés.

Ce qui compte pour moi, c'est qu'on joue Lucien Favre Partager la citation





"Bien sûr qu'on a visionné l'Ajax et qu'on a étudié leur façon de jouer. Les joueurs ont été informés des qualités des uns et des autres", a expliqué Lucien Favre. Et son équipe, il la connaît sur le bout des doigts car elle n'a pas beaucoup changé, finalement. Il devrait y avoir 7 joueurs de l'année passée sur le terrain au coup d'envoi à l'Alianz Riviera, avec la colonne vertébrale Cardinale-Dante-Seri-Balotelli présente pour relever le défi d'une équipe de l'Ajax finaliste de la dernière Ligue Europa, mais qui a perdu son entraîneur et plusieurs joueurs lors du mercato.



Côté recrues, Lees-Melou arrivé de Dijon a pris la mesure des exigences de Favre et sera ravi d'alimenter Pléa et Balotelli en ballons. Car Lucien Favre axe toujours sa méthode sur le jeu. "Ce qui compte pour moi, c'est qu'on joue. Ce terme-là veut tout dire. Pas que jouer au ballon", a-t-il martelé. "Le terme de 'jouer', c'est aussi valable pour le collectif, le pressing, la conservation du ballon etc." Ce Nice-là a réussi pour le moment le tour de force de ne pas lâcher ses talents. La solidité du projet, la perspective de progresser avec Lucien Favre et l’intransigeance des dirigeants dans certains dossiers (Sarr, Dalbert, Seri) font de l'OGC Nice une équipe au moins aussi forte que la saison passée. Avec le vécu et la confiance en plus.