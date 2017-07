publié le 14/07/2017 à 12:37

Tombeur de Lyon en demi-finale de la Ligue Europa en mai dernier, l'Ajax Amsterdam va de nouveau croiser la route d'un club Français, l'OGC Nice. Ce sera fin juillet et début août au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Le vainqueur de cette double confrontation devra encore passer par un barrage aller-retour fin août pour rejoindre la phase de poules de la plus grande compétition européenne.



3e du dernier championnat de France, Nice aurait également pu hériter des Ukrainiens du Dynamo Kiev, des Tchèques du Viktoria Plzen, des Russes du CSKA Moscou ou des Belges de Bruges. Le FC Séville, Naples, Liverpool et Hoffenheim ont déjà un billet pour les barrages.

Monaco et le PSG, 1er et 2e en Ligue 1 la saison dernière, sont, eux, assurés de participer à la grand-messe continentale à partir du 12 septembre et de disputer six matches au moins jusqu'au 6 décembre. Respectivement placés dans les chapeaux 1 et 2, ils connaîtront leurs adversaires le 24 août.



En Europa League, Lyon est également qualifié directement pour la phase de groupes. Bordeaux et Marseille, en revanche, sont dans la même situation que Nice. Le tirage au sort va avoir lieu dans la foulée de celui de la Ligue des champions.