Emmanuel Macron et Nicolas Hulot affichent plus que jamais leur entente

publié le 21/06/2018 à 12:29

Une victoire pour Nicolas Hulot. La défense de l'environnement serait inscrite dans l'article 1 de la Constitution, et non dans l'article 34 comme envisagé initialement. "C'est le vœu gouvernemental. Personnellement, je souhaite que environnement, climat et biodiversité y figurent, que la finitude des ressources également y figure, mais ça pose un problème juridique donc ce n'est pas aussi simple que ça", a précisé le ministre de la Transition écologique.



L'annonce a été faite lors d'un déplacement d'Emmanuel Macron en Bretagne, accompagné de Nicolas Hulot. Ce dernier a voulu annoncer cette bonne nouvelle selon lui. Le chef de l'État fait un geste donc et sa relation avec son ministre semble être à nouveau au beau fixe.

Si cette réforme est menée à terme, "ce serait fondamental pour l'environnement et une grande victoire pour Nicolas Hulot", a assuré un de ses proches, alors que le ministre reconnaît être parfois "insatisfait" du rythme auquel avancent des dossiers environnementaux.

"L'un et l'autre, on est incapables de dissimuler. Vous avez vu qu'on s'entend très très bien. Sur le plan humain, ça va toujours mais il est normal d'imaginer que parfois on est sous des injonctions contradictoires. Je suis ministre aujourd'hui, ça bosse, ça avance et moi je prends les choses jour après jour", a indiqué le ministre de la Transition écologique.



Un discours qui tranche avec celui tenu il y a quelques semaines. Invité de BFMTV, Nicolas Hulot avait indiqué : "Donc cet été, là je ferai cette évaluation, et je pense que cet été j'aurai suffisamment d'éléments pour pouvoir regarder si effectivement je participe à cette transformation sociétale. Si je sens qu'on n'avance pas, que les conditions ne sont pas remplies, voire qu'on régresse, j'en tirerai des leçons".