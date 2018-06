Nancy : arrêt des soins d'une adolescente contre l'avis de ses parents

publié le 21/06/2018 à 11:50

L’adolescente, âgée de 14 ans, est plongée dans le coma depuis un an. L'hôpital de Nancy a décidé d'interrompre les soins, malgré l'opposition de ses parents.



Pour l'heure, la jeune fille est toujours en vie à l'hôpital de Nancy, mais "elle n'a plus d'assistance respiratoire", rapporte L'Est républicain. Inès, atteinte d'une maladie neuromusculaire, a fait une crise cardiaque il y a un an, en juin 2017.

Ses parents souhaitaient que l'hôpital poursuivent les soins sur leur fille. Ils ont saisi le tribunal administratif de Nancy puis le Conseil d’État et la Cour européenne des droits de l’Homme. Ils soutiennent avoir vu des réactions de leur fille : des mouvements de la main ou du bras. Malgré leurs recours, "la procédure d’euthanasie passive a été validée".

L’euthanasie passive est légale en France : en effet pour "les malades incapables de donner leur consentement et qui n'ont pas rédigé de testament de vie", "lorsque le patient est dans un état végétatif persistant, l'arrêt des médicaments, et notamment des antibiotiques, est légal". L'arrêt de la ventilation artificielle est juridiquement autorisé par la jurisprudence.



"Trois experts ont estimé que l’adolescente était dans "un état végétatif persistant" et qu’"elle n’aura plus jamais la capacité d’établir le moindre contact" avec son entourage. Ils ont donc préconisé "de laisser mourir Inès en lui assurant des soins palliatifs de qualité" explique le quotidien.

Des recours épuisés

L'arrêt du respirateur était programmé au mardi 19 juin, en début d'après-midi. Les parents de l'adolescente ont tenté un ultime recours, en saisissant un avocat, la veille le lundi 18 juin.



"J’ai tenté une dernière tentative de solution provisoire amiable. J’ai envoyé un huissier pour faire une sommation et obtenir l’accès à l’intégralité du dossier médical d’Inès. Car je suis avocat mais aussi médecin et j’aurai voulu apporter mon point de vue", explique Me Bernard-Marie Dupont, avocat à Arras, à nos confrères de L'Est républicain.



"L’hôpital a pris le temps d’examiner puis de repousser ses arguments juridiques." Le respirateur a donc été débranché en fin de journée, en présence des parents d'Inès, toujours opposés à euthanasie passive de leur fille. La police est intervenue pour rétablir le calme.



La jeune fille est toujours vivante, mais sans assistance respiratoire, "sa survie ne serait qu’une question d’heures ou de jours" détaille le journal.