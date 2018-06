publié le 21/06/2018 à 12:18

Les Lions de l'Atlas quittent la compétition. La sélection marocaine s'est inclinée 1-0 face au Portugal, qui s'est distingué grâce à un but de Cristiano Ronaldo. Une défaite qui ne passe pas parmi les supporteurs, et que les joueurs ne digèrent pas non plus, rapporte Le Parisien.



"Ils parlent de l'arbitrage vidéo mais ça ne marche que pour les grandes équipes !" s'est énervé le joueur marocain Younes Belhanda au terme de la rencontre, cite le quotidien. Un sentiment que partage visiblement le sélectionneur marocain Hervé Renard : "Regardez le corner, le numéro 3, et puis tout est dit", a lâché le Français face à la caméra de beIN Sports.

Les supporteurs marocains n'ont pas caché leur déception, selon les propos rapportés par l'Agence France-Presse. "La chance nous a manqué, nous sommes tristes", a déclaré l'un d'entre eux. "Nous méritions de gagner", a rajouté un autre. Pour un autre aficionado de l'équipe, "nous n'avions pas de chance, nous sommes tombés dans le groupe le plus difficile".

Cristiano Ronaldo a ouvert le score à la quatrième minute. Le Maroc n'avait plus disputé de Coupe du monde depuis le mondial de 1998, qui se déroulait en France.