publié le 21/06/2018 à 12:12

Après la philosophie, l'histoire-géographie et la première langue vivante, les élèves de Terminale scientifique se sont attaqués à une des matières les plus importantes pour leur filière. Jeudi 21 juin, les candidats de série S ont passé l'épreuve de physique-chimie.



Cette épreuve possède un coefficient important : 6 ou 8, si l'élève l'a choisi comme spécialité. Sur 20 points, la partie écrite est notée sur 16 points. Les lycéens ont déjà passé la partie pratique, évaluée sur 4, en amont dans leurs établissements. L'épreuve porte uniquement sur le programme de Terminale. Durant 3h30, les élèves ont planché sur trois exercices.

RTL et digiSchool vous dévoilent l'intégralité du corrigé de l'épreuve de physique-chimie.

Exercice 1. Vitamine C



1. Synthèse industrielle de l’acide ascorbique



1.1. Étape 1 de la synthèse



1.1.1 C’est une modification de groupe caractéristique puisque qu’on passe d’un groupe

carbonyle =O à un groupe hydroxyle -OH



1.1.2 La réaction est une addiction puisque le H 2 est ajouté au D Glucose



1.2. Étape 3 de la synthèse



1.2.1 formule brute du composé E : C 6 H 10 O 7



1.2.2 Le composé Y est donc de l’eau



1.3 Le spectre A ne possède pas de bande d’absorption caractéristique de la liaison =O

présente sur l’acide ascorbique donc

Spectre A est le spectre du D-sorbitol

Spectre B est le spectre de l’acide ascorbique



