Franck Ribéry, le footballeur que les Français aiment détester

publié le 27/09/2017 à 21:40

Le choc Paris Saint-Germain-Bayern Munich Ligue des champions était l'occasion de revenir sur la carrière de Franck Ribéry. Portrait d'un footballeur aussi adulé que détesté. L'homme revient de loin. Les fées, un peu perverses, qui se sont penchées sur son berceau lui ont offert une gueule cassée. Une grande balafre qui lui cisaille le visage de haut en bas.



Souvenir indélébile d'un grave accident de voiture à l'âge de deux ans, il va grandir avec ça et sans doute grâce à ça. On l'appelle Frankenstein, Freddy, Lascarface... Le jeune homme se blinde. Dans sa cité du Chemin Vert, à Boulogne-sur-Mer, "si tu n'es pas fort dans ta tête, tu es un homme mort", confie-t-il. Il se bat aussi. Et quelques années plus tard, à Lille, il se fait virer du LOSC pour avoir cassé le bras d'une gamine à l'école. Les débuts sont difficiles. Le jeune Franck s'inscrit même à l'ANPE, et donne un coup de main à son père sur les chantiers. Mais deux ans plus tard, il joue à l'OM.

Et aujourd'hui c'est une star. Mais plus en Allemagne qu'en France. Dans l'Hexagone, on ne lui pardonne toujours pas la grève du mondial 2010 et l'affaire Zahia. Il reste le "caïd immature" grondé par Roselyne Bachelot. Outre-Rhin, il est Kaiser Franck, l'immense footballeur du Bayern. On aime son côté bad boy, et la torgnole qu'il a collée un jour à son coéquipier Robben a plutôt fait grimper sa cote de popularité. Sa conversion à l'islam n'est pas un sujet.

J'espère que la routourne va vite tourner Franck Ribéry Partager la citation





Franck Ribéry est devenu plus bavarois qu'un Bavarois. Il faut dire que l’ailier s'est donné la peine d'apprendre l'allemand. Les supporteurs se souviennent encore de ses premiers mots en public au balcon de la mairie de Munich : "Ich habe gemacht fünf Jahre mehr" ("J'ai prolongé de 5 ans"). L'effort est à saluer, même s'il fait des fautes. Comme en français. Les fautes de Ribéry sont aussi célèbres que lui !



"J'espère que la routourne va vite tourner", "Le Touquet, c'est toujours une ville que j'aime bien venir" ou "je suis quelqu'un que j'aime beaucoup rigoler" sont parmi les plus connues. Et c'est vrai, ses blagues aussi sont célèbres. Dernièrement, il a défait les lacets de l'arbitre en plein match, pendant un coup franc.



Plus que le bus de Knysna, les Allemands se souviennent du bus du Bayern lorsque Franck Ribéry a pris le volant un jour pour faire marrer les copains. Et il a fini dans le décor. Bref, un gamin, turbulent et attachant. Mais un gamin qui prend de l'âge. À 34 ans, père de quatre enfants, il ne veut plus quitter Munich, mais Munich est en train de le quitter. Il ne sera jamais champion du monde, jamais ballon d'or. Il y a des blessures qui ne se voient pas.