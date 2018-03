PSG-Bayern Munich : revivez la démonstration parisienne

publié le 27/09/2017 à 19:45

Neymar et Kylian Mbappé donnent désormais autant le tournis que les chiffres du mercato d'été. Le Bayern Munich l'a appris à ses dépens en se faisant rosser par ce nouveau PSG (3-0), mercredi 27 septembre lors de la 2e journée de la phase de poule de Ligue des champions.



Le club de la capitale, qui passait son premier gros test dans la cour des grands d'Europe depuis que son mercato à plus de 400 millions d'euros, a vécu une soirée parfaite face à un pâle Bayern Munich. Il prend la tête de son groupe B de Ligue des champions avec six points en deux matches, trois de plus que le champion d'Allemagne et que le Celtic Glasgow, vainqueur 3-0 à Anderlecht, où se rendra Paris le mercredi 18 octobre.

Dani Alves, lui aussi arrivé cet été, a rapidement ouvert le score sur un service en or de son compatriote et ancien partenaire du Barça (2e). Bousculée mais toujours sereine défensivement, l'équipe d'Unai Emery est rentrée aux vestiaires avec le break en poche, après un bijou d'Edinson Cavani sur une offrande de Mbappé (31e). À l'heure de jeu (63e), Neymar profitait lui aussi du talent du gamin de 18 ans. Le message est lancé.

Le film de la soirée :

22h40 - C'est terminé, le PSG s'impose 3-0 grâce à des buts de Alves, Cavani et Neymar et passe avec mention son premier grand test de la saison. Mbappé à délivré deux passes décisives.



94e - Coman obtient un ultime coup franc aux 20 m en face de la cage d'Areola. Le portier français se détend à l'horizontale.



92e - Neymar profite d'un contre favorable dans la surface adverse mais la défense bavaroise parvient à se dégager.



91e - Encore 2 minutes dans le temps additionnel.



89e - Dernier changement effectué par Emery : Verratti sort, Draxler entre.



87e - Coman accélère à gauche et place une frappe tendue repoussée par Areola d'une main ferme. Sur le corner, le gardien parisien s'envole parfaitement.



86e - Lo Celso entre en jeu à la place de Motta pour les dernières minutes.



85e - Lourde chute de Thiago Silva sur le bassin après un duel aérien.



84e - Le Parc des Princes clame son bonheur sur chaque ballon touché par l'un des siens.



83e - L'arrière garde parisienne tient encore bon sur ce 15e centre de Kimmich.



81e - Rudy évite de peu le rouge après une charge sur Alves.



79e - Cavani se charge du coup franc et frappe juste au dessus de la barre.



78e - Neymar fait tout pour obtenir un bon coup franc et l'obtient, avec un jaune pour Rudy en prime. Avant qu'il ne soit tiré, Mbappé cède sa place à Di Maria sous une standing ovation du Parc.



76e - Rien ne semble pouvoir arriver à ce PSG. Le Bayern domine toujours mais bute sur le bloc Areola-Marquinhos-Silva-Motta-Rabiot-Verratti. Et lorsque les contres partent, ça peu faire mal à chaque fois.



73e - Verratti sanctionné d'un carton jaune pour une faute sur Coman.



70e - Nouvelle offensive parisienne tranchante. Neymar choisit Alves lancé sur sa droite, le Brésilien tente de trouver Cavani au lieu de frapper. Sortie de but.



69e - 3e et dernier changement effectué par Ancelotti : Mûller cède sa place à Robben.



68e - Cavani enrhume Süle côté droit, sert Mbappé qui choisit de repiseur au centre et non de décaler Neymar sur sa gauche. Le Bayern se repousse.



67e - Réduction du score signée Vidal mais l'arbitre assistant signale un hors jeu. C'est loin d'être évident.



65e - Alves joue avec le feu dans sa surface mais Lewandowski n'en profite pas.



63e - 3E BUT PARISIEN AU TERME D'UN FESTIVAL DE MBAPPÉ. Alves accélère plein axe, sert la pépite de 18 ans à droite. Roulette puis centre en retrait repoussé par Martinez sur Neymar qui parvient à placer la balle au fond. 3-0 pour le PSG face au Bayern.



61e - Encore un jaune côté bavarois, le 3e, pour Alcantara.



60e - Neymar cadre son coup franc mais Ulreich est sur la trajectoire.



58e - Superbe centre à l'arrêt de Mbappé pour Cavani, un peu court pour reprendre au 2e poteau.



57e - Frappe cadrée de Rudy des 20 m, Areola se couche parfaitement et détourne le ballon.



56e - Mbappé tente de trouver Neymar à l'opposée, Kimmich coupe de la tête vers son gardien.



54e - Neymar décoche une frappe enroulée du droit à l'entrée de la surface, c'est à côté.



53e - Tête de Süle au dessus du but d'Areola.



52e - Encore Thiago Silva pour repousser le danger dans la surface parisienne.



50e - Seul face au but, Neymar ouvre trop son pied droit après un échange de classe avec Mbappé. On en reste à 2-0.



49e - Coman combine avec Alba côté gauche et obtient un 12e coup de pied de coin. Alcantara cadre sa tête, c'est sauvé sur sa ligne par Silva.



46e - Déjà un corner pour le Bayern, le 11e de la partie. Rudy le frappe long, trop long.



21h50 - C'est parti pour la 2e période avec les Parisiens au coup d'envoi.



21h47 - Deux changements à signaler côté Bayern : Rudy et Coman entrent à la place de Tolisso et James.



21h43 - Les stats à la pause de ce PSG-Bayern : 61% de possession pour le club bavarois, qui mènent aussi aux tirs, 8 à 4 (3 cadrés dans chaque camp), aux corners, 10 à 1, et aux passes, 288 à 142.



21h33 - C'est la pause sur ce score de 2-0 avec des buts d'Alves dès la 2e minute et Cavani à la 31e. C'est bien payé pour Paris, qui a concédé 10 corners, beaucoup subi dans le jeu.



45e - Vidal écope d'un jaune pour une faute sur Neymar. Coup franc à 35 m légèrement sur le côté gauche.



44e - Encore une parade décisive d'Areola de la main opposée près de sa ligne.



43e - Nouvelle opportunité pour le Bayern mais Silva intervient devant Lewandowski. 9e corner pour le champion d'Allemagne.



42e - Anticipation d'Areola pour sortir devant Müller.



39e - Müller centre en retrait, Rabiot intervient une nouvelle fois pour écarter le ballon en corner.



38e - Nouvelle accélération à droite de Mbappé, qui tente de servir Neymar. Le corner ne donne rien.



37e - Balle de 3-0 pour Cavani mais l'Uruguayen frappe trop mollement du gauche après un échange Mbappé-Neymar. Ça va très vite devant.



36e - Intervention de Tolisso devant Alves qui cherchait à amorcer le contre.



34e - Énième corner en faveur du Bayern. Areola ne sort pas mais la tête allemande est hors cadre.



31e - ET DE 2 POUR PARIS ! Il est signé Cavani, qui reprend en première intention une remise de Mbappé et place une superbe frappe du droit sous la barre d'Ulreich. À l'origine de cette action, Cavani en personne et Dani Alves pour lancer Mbappé, dont le contrôle a fait la différence. Malmené, le PSG est en réussite grâce à son trio offensif.



30e - Paris parvient enfin à faire reculer le Bayern, sans se montrer dangereux toutefois sur ce coup.



28e - Contrôle manqué de Cavani dans le rond central, le Bayern récupère encore le ballon.



27e - Contre pour le PSG, Mbappé choisit de servir Cavani plutôt que Neymar, la frappe croisée à ras de terre de l'Uruguayen frôle le poteau droit d'Ulreich.



26e - Succession de contres favorables pour le Bayern aux abords de la surface parisienne, le champion d'Allemagne n'est pas loin de trouver la faille.



24e - Le coup franc lointain de Neymar ne donne rien.



23e - Mbappé, lancé dans une folle chevauchée, est stoppé irrégulièrement. Kimmich écope d'un carton jaune pour une faute précédente sur Rabiot.



22e - Balle de 2-0 pour Neymar lancé en contre mais le Brésilien manque son contrôle.



21e - Lewandowski place sa tête sur un centre d'Alaba, Areola répond encore présent.



20e - Frappe de James qui illustre la domination nette du Bayern. Le Colombien n'obtient pas de corner malgré l'intervention de Kurzawa.



19e - Bon appel de Müller dans le dos de Kurzawa, son centre est contré, corner, le 4e des Bavarois. À la retombée du ballon Martinez déclenche une frappe lourde, Areola s'envole pour l'écarter de la main opposée.



18e - Bonne intervention de Silva devant Lewandowski.



17e - Cavani signalé hors jeu sur une ouverture de Marquinhos.



16e - Neymar revient défendre et obtient une sortie de but. Paris accepte la domination territoriale du Bayern.



14e - Müller reste sur le bord du terrain pour se faire soigner, le Bayern joue à 10 depuis plusieurs secondes.



13e - Centre fort de Kimmich, Lewandowski se jette, l'arbitre siffle une faute sur Silva.



11e - Paris recule de plus en plus, James centre devant le but mais aucun Allemand n'est là pour reprendre.



9e - Le Bayern obtient un corner côté gauche. Marquinhos écarte de la tête.



8e - Neymar, encore lui, tente une longue ouverture sur Mbappé, trop longue.



6e - Neymar ouvre d'une louche pour Kurzawa, qui tente à son tour de lobber son vis à vis mais frappe directement sur Ulreich.



4e - Première prise de balle signée Areola pour capter sans problème un centre trop long.



2e minute - BUT POUR LE PSG ! Neymar place une première accélération à gauche, repique vers le centre et peut servir Dani Alves, seul sur sa droite. Le défenseur brésilien frappe entre les jambes du remplaçant de Neuer. 1-0.



20h47 - C'est parti pour les 45 premières minutes, les Allemands ont donné le coup d'envoi.



20h46 - L'arbitre principal est un Espagnol, M. Mateu Lahoz.



20h44 - Entrée des 22 premiers acteurs de la rencontre et des cinq arbitres sur la pelouse du Parc des Princes. L'hymne de la Ligue des champions peut retentir.



20h43 - Beaucoup de sourires sur les visages des joueurs parisiens à l'heure des retrouvailles avec Carlo Ancelotti.



20h42 - Les joueurs sont dans le tunnel menant à la pelouse.



Ce match est aussi à écouter en direct et en intégralité sur RTL avec les commentaires de Philippe Sanfourche et Nicolas Georgereau.

PSG/Bayern, le test ! Ca va pulser aux commentaires en direct et en intégralité sur @RTLFrance avec @ngeorgereau #PSGBAY pic.twitter.com/qIq7uVNeix — Sanfourche Philippe (@PhilSANFOURCHE) 27 septembre 2017

20h36 - 2.400 supporters du Bayern sont présents au Parc des Princes.



20h32 - Pas inscrit en Ligue des champions, Hatem Ben Arfa a fait parler de lui avant la rencontre.



20h26 - Neymar, Cavani et Mbappé, c'est 56 buts en Ligue des champions.



20h21 - Premier résultat de cette soirée : la victoire de l'AS Rome à Qarabag 2-1. À suivre dans ce groupe C, un choc Atlético de Madrid-Chelsea.



20h18 - L'an passé, Paris n'était parvenu à battre Arsenal ni à l'aller (1-1) ni au retour (2-2) et avait perdu la 1re place du groupe A lors de la dernière journée en raison d'un nul (2-2) à domicile face aux Bulgares de Ludogorets Razgrad.



20h11 - Des trois Français présents cette saison au Bayern, un seul est donc titualire ce soir, Corentin Tolisso.



20h06 - Comme le PSG, le Bayern reste sur un nul en championnat, mais à domicile face à Wolfsburg (2-2). Le champion en titre affiche également une défaite, à Hoffenheim (2-0).



20h02 - Mise en garde de Bixente Lizarazu ce matin : "Neymar ne gagnera pas la Ligue des champions tout seul, mais avec ses partenaires".



19h57 - En trois confrontations, le PSG est invaincu à domicile face au Bayern (trois victoires).



19h53 - Autre surprise côté bavarois : la défense centrale Martinez-Süle en lieu et place du duo Boateng-Hummels.



19h49 - Le Bayern va débuter avec Thomas Müller et James Rodriguez à la place de Franck Ribéry et Arjen Robben : Ulreich - Kimmich, J. Martinez, Süle, Alaba - Tolisso Alcantara, Vidal - J. Rodriguez - Lewandowski, Müller (cap.).



19h47 - Le 11 du PSG est connu et il est sans surprise : Areola - Dani Alves, Silva (cap.), Marquinhos, Kurzawa - Verratti, Motta, Rabiot - Mbappé, Cavani, Neymar.



19h45 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce choc du groupe B.