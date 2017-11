publié le 10/11/2017 à 14:00

Ce vendredi 10 novembre à 21 heures sera donné le coup d'envoi de la préparation des Bleus pour la Coupe du monde 2018 qui aura lieu en Russie, du 14 juin au 15 juillet. Pour ce premier match amical, les hommes de Didier Deschamps affrontent le Pays de Galles au Stade de France. Une mise en bouche qui a toute son importance avant une deuxième rencontre programmée mardi 14 novembre face aux champions du monde en titre à Cologne, en Allemagne.



Pourquoi regarder ce match, qui semble sans danger pour des Bleus déjà qualifiés, contre des Gallois qui eux n'ont pas réussi à valider leur billet pour la Russie ? Parce que Didier Deschamps l'a assuré, il veut "avoir le maximum d'informations" avant d'annoncer la liste définitive des joueurs qui prendront la direction du Mondial. "Qu'ils aient cinq minutes, un quart d'heure ou une mi-temps, ils doivent saisir leur chance", a prévenu le sélectionneur.

1. Plusieurs joueurs vont tenter de se démarquer

Premier enjeu de cette rencontre, s'imposer comme un élément essentiel de l'équipe de France. Certains joueurs vont profiter de ce match a priori à leur portée pour tirer leur épingle du jeu et gagner leur ticket pour la Russie. "Je vais avoir des réponses par rapport au collectif et aux prestations individuelles. Tous les joueurs ont intérêt à être le plus performant possible", a estimé Didier Deschamps dans un entretien accordé au journal l'Équipe.



"C'est encore le moment de l'ouverture", a-t-il assuré. Bon nombre d'entre eux vont donc tenter se faire remarquer par le sélectionneur, aidés par l'absence de plusieurs cadres, blessés (Kanté, Pogba, Mendy, Dembélé, Sidibé, Lemar et Lloris). On pense notamment à Christophe Jallet, Corentin Tolisso ou encore Nabil Fekir, auteur d'un très bon début de saison à Lyon (11 buts marqués pour 11 matches joués). En bleu, il n'a été titulaire qu'une fois, contre le Portugal en septembre 2015.



Les regards seront également tournés vers Anthony Martial, qui fait son grand retour en équipe de France. Cela faisait plus d'un an qu'il n'avait pas été appelé par Didier Deschamps. Alexandre Lacazette aura aussi envie de s'imposer, lui qui n'a jamais disputé une grande compétition avec les Bleus. Quant à l'attaquant marseillais Florian Thauvin, il a la possibilité de bénéficier de plus de temps de jeu, n'ayant à son actif que 10 minutes jouées sous le maillot bleu en amical contre le Paraguay, en juin dernier.

2. Scruter les possibles premiers pas des petits nouveaux

Fouleront-ils pour la première fois la pelouse du Stade de France sous le maillot de l'équipe A ? Le premier invité surprise de la liste annoncée par Didier Deschamps s'appelle Benjamin Pavard, et a déjà été sélectionné 14 fois avec les Espoirs. Formé à Lille, il évolue désormais à Stuttgart en Allemagne. Profitant du forfait de Djibril Sidibé, le défenseur de 21 ans est jugé "très performant" par le sélectionneur des Bleus, qui estime qu'il peut jouer "dans les deux positions" (défenseur central et arrière droit, ndlr).



Deuxième nouveau visage de cette équipe de France, Steven N'Zonzi, qui devrait occuper le banc des remplaçants. "Sa convocation est liée au fait que je n'ai pas pris N'Golo Kanté, qui n'a pas repris, ça fait un mois qu'il s'est blessé", a expliqué Didier Deschamps. Il a également rappelé que le milieu de terrain du FC Séville était "à un très bon niveau la saison dernière". Le champion du monde 98 a également ajouté que le joueur de 28 ans faisait un "bon début de saison" avec le club andalou.

3. Dernier objectif : se rassurer après des prestations moyennes

Certes les Bleus ont réussi leur meilleure campagne de qualification pour un Mondial (7 victoires, 2 nuls et 1 défaite), mais les prestations des hommes des Didier Deschamps n'ont que trop rarement convaincu le public et le jeu développé par l'équipe offre peu de garanties. Surtout dernièrement, où la France a beaucoup ramé pour faire la différence contre des équipes a priori largement plus faibles (2-1 contre la Biélorussie, 1-0 contre la Bulgarie, 0-0 contre le Luxembourg). Le spectacle proposé par l'équipe de France ne fait pas rêver, de l'avis de tous les observateurs.



"C'est la première fois, depuis que je m'intéresse au football, que l'équipe de France se qualifie et que les commentaires sont aussi négatifs", avait estimé Pascal Praud après la victoire contre la Biélorussie synonyme de qualification pour le Mondial le 10 octobre dernier. "On dit qu'il n'y a pas de jeu et qu'on s'ennuie, et moi le premier, (je dis, ndlr) : on s'ennuie avec l'équipe de France", avait ajouté le journaliste sportif.



Les hommes de Didier Deschamps auront à coeur de démontrer le contraire ce soir, face aux Gallois, pour faire taire les critiques et emmener les supporters avec eux jusqu'au Mondial.