The Concept - "Antoine Griezmann"

et Loïc Farge

publié le 28/06/2016 à 12:34

Comment remercier Antoine Griezmann, dont les deux buts en trois minutes ont évidemment fait la différence pour terrasser les Irlandais en huitièmes de finale de l'Euro, dimanche 26 juin ? Le groupe français "The Concept" avait prémonitoirement trouvé la réponse avant le début de la compétition en postant sur Yutube un hymne hommage très sobrement intitulé Antoine Griezmann. La chanson, qui a connu un succès d'estime, est arrivé aux oreilles de l'attaquant des Bleus. "Ma sœur me l’a envoyée par message. Je l’ai trouvé marrante", a déclaré le joueur en conférence de presse au lendemain de la rencontre.



Avec l'Euro, les chansons de groupes plus ou moins aguerris en hommage aux joueurs pullulent. Ainsi, le groupe punk belge "Keeper Volant" a ressorti son tube célébrant la star du ballon rond Eden Hazard. Les paroles ("Eden Hazard, c'est un castard") permettent ainsi de découvrir un nouveau mot ("Castard" signifie costaud en Belgique).

Il y a aussi les chansons de soutien aux Bleus qui arrivent petit à petit, à l'image Hermes Blues Band qui nous offre une version revisitée de I will survive.

