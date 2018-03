publié le 27/05/2016 à 12:21

À 15 jours de France-Roumanie, premier match de l'Euro 2016, au Stade de France, deux joueurs étaient absents de l'entraînement des Bleus jeudi 26 mai : Lassana Diarra et Jérémy Mathieu. Le premier "a reçu un petit coup sur un genou, selon l'encadrement des Bleus. Rien de grave mais il a été ménagé par précaution". Sans surprise, le second est encore resté en soins en raison d'une blessure à un mollet. Une blessure "sans gravité", avait expliqué Didier Deschamps la veille, mais qui a tout de même rendu le défenseur du Barça, forfait pour le match amical de lundi 30 mai contre le Cameroun à Nantes (21h).

Les autres absents de la séance de mercredi 25 mai étaient en revanche présents, à savoir Anthony Martial, André-Pierre Gignac et Kingsley Coman. Si les deux premiers, remis de leurs gênes musculaires, ont pris part à l'entraînement collectif, le troisième, qui souffrait d'une angine la veille, a fait seul des exercices de courses. La séance du jour a d'abord consisté en des toros, avant un exercice axé sur la conservation du ballon et sa transmission en deux touches de balle maximum.

Euro 2016 : le programme des Bleus jusqu'au 10 juin

24 mai - 29 mai : suite de la préparation à Clairefontaine

30 mai : France-Cameroun à Nantes (21h)

31 mai minuit : date limite pour communiquer la liste des 23 à l'UEFA

31 mai - 4 juin : stage à Innsbruck, en Autriche

4 juin : France-Cameroun à Metz (21h)

5 juin : retour à Clairefontaine

10 juin : France-Roumanie, 1er match de l'Euro au Stade de France (21h)