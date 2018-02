publié le 10/02/2018 à 16:15

Forcément, le match d'après sera dans toutes les têtes parisiennes. Deux mois qu'ils l'attendent, ce Real-PSG proposé lors du tirage au sort du lundi 11 décembre. Deux mois qu'on ne leur parle que de ça ou presque, à chaque rendez-vous. Deux mois que les compositions d'équipe d'Unai Emery sont scrutées, les faits et gestes de Neymar décortiqués.



Mais avant de se rendre à Madrid pour ce 8e de finale aller qui ne condamnera aucune des deux équipes mais donnera une tendance pour la suite de la saison (match retour le mardi 8 mars au Parc des Princes), il y a ce déplacement à Toulouse à négocier, le quatrième voyage de suite en 12 jours.

Large leader avec 11 points d'avance sur Marseille, Paris a d'abord pour objectif d'éviter les blessures sur la pelouse du 15e. Mais il ne faudrait pas non plus débarquer à Santiago Bernabeu avec un non match dans les jambes. Le TFC reste sur deux victoires de rang qui lui ont fait un bien fou en championnat.

L1- 25e journée : programme et classement

Vendredi 9 février :

20h45 : Saint-Etienne - Marseille



Samedi 10 février :

17h00 : Toulouse - PSG

20h00 : Angers - Monaco

Bordeaux - Amiens

Dijon - Nice

Guingamp - Caen

Metz - Montpellier



Dimanche 11 février :

15h00 : Strasbourg - Troyes

17h00 : Nantes - Lille

21h00 : Lyon - Rennes