publié le 18/11/2017 à 16:15

Deux semaines après son carton à Angers (0-5) à la même heure, le Paris Saint-Germain reprend le fil de sa saison en Ligue 1 avec ce qui s'apparente à un test : la réception du Nantes de Claudio Ranieri. Sans faire de bruit, les Canaris ont réussi un excellent début de saison (7 succès, 2 nuls, 3 défaites) et pointent à la 5e place à l'heure de se rendre au Parc des Princes.



Certes, il sera compliqué de venir prendre ne serait-ce qu'un point chez une équipe qui n'en a perdu que deux sur 34 possible, à Montpellier (0-0) et Marseille (2-2). Après la réception de Nantes, Paris enchaînera avec celle du Celtic Glasgow en Ligue des champions avec l'objectif de conforter sa 1re place devant le Bayern Munich. Il y aura ensuite un choc à Monaco, rival le plus sérieux en championnat, dimanche 26 novembre (21h).