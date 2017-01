MINUTE PAR MINUTE - Affrontement entre deux clubs du Sud-Ouest puisque Bordeaux reçoit Toulouse. Le "Celtico" entre Guinguamp et Rennes et trois autres rencontres ce samedi soir à 20h.

21/01/2017

Guiguamp va-t-il reprendre sa marche en avant ? Après sa défaite en terre lorientaise 3-1 le samedi 14 janvier dans le cadre de la 20e journée, les hommes d'Antoine Kombouaré (5e) peuvent revenir à un point de l'Olympique Lyonnais (4e) en cas de victoire face à Rennes, un autre adversaire de l'Ouest. Dans ce "Celtico" Rennes, auteur lui aussi d'un bon début de championnat, peut passer devant l'OM est se rapprocher de la course à l'Europe.



Au Matmut Atlantique, Bordeaux (10e) n'y arrive pas. Seulement 16e au classement des matches joués à domicile, il espère pouvoir compter sur son public dans cet affrontement entre voisin. Voisin géographiquement mais aussi au classement puisque Toulouse et Bordeaux comptent le même nombre de point (26).



Dans les autres matches de la soirée Metz, dernier du classement, doit rebondir lors la réception de Montpellier (13e). Les Messins n'ont plus gagné en Ligue 1 depuis un déplacement à Toulouse le 19 novembre 2016. Dijon (16e) reçoit Lille (14e) et enfin Caen (15e) reçoit les inarrêtables nancéiens (12e) invaincus depuis sept matches.

L1-20e journée : résultat, programme et classement

Vendredi 20 janvier :



Bastia - Nice : 1-1



Samedi 21 janvier :

Nantes - PSG : 0-2

20h00 : Lille - Dijon

Metz - Montpellier

Caen - Nancy

Bordeaux - Toulouse

Guiguamp - Rennes



Dimanche 22 novembre :

15h00 : Monaco - Lorient

17h00 : Saint-Étienne - Angers

20h45 : Lyon - Marseille



Match reporté :

Caen - Nancy