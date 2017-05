publié le 03/05/2017 à 16:04

S'il figure dans le groupe élargi de 21 joueurs qui s'est envolé pour les Pays-Bas mardi 2 mai, Alexandre Lacazette n'a a priori aucune chance de débuter cette demi-finale aller d'Europa League sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam. Le meilleur marqueur Lyonnais avec 31 buts inscrits toutes compétitions confondues cette saison s'est blessé derrière la cuisse droite juste avant la fin du temps réglementaire du quart de finale retour à Istanbul, le 20 avril.



À la veille de la rencontre, l'optimisme était en revanche revenu sur sa présence sur la feuille de match, et donc potentiellement pour une entrée en jeu. En attendant, le poste d'avant-centre sera confié à Nabil Fékir, comme à Angers cinq jours plus tôt en Ligue 1. Remis d'une contusion à une cheville face au SCO, Corentin Tolisso semble remis et prêt à évoluer en meneur de jeu, avec Mathieu Valbuena et Maxwel Cornet sur les côtés.

La paire Maxime Gonalons-Lucas Tousart sera ligné devant une défense composée de Christophe Jallet, Nicolas Nkoulou (de retour en grâce), Mouctar Diakhaby et Jérémy Morel, de droite à gauche. Anthony Lopes gardera bien sûr les cages et devra faire face à l'attaquant prêté par Chelsea Bertrand Traoré, ou au jeune Justin Kluivert, le fils de Patrick.

Ajax Amsterdam-Lyon : les équipes probables

Ajax Amsterdam : Onana - Tete, Sanchez, De Ligt, Riedewal - Ziyech, Schöne, Klaassen - Kluivert, B. Traoré, Younes



Lyon : A. Lopes - Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel - Gonalons, Tousart - Cornet, Tolisso, Valbuena - Fekir