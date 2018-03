Lille-PSG : revivez la victoire étriquée du PSG

publié le 28/10/2016 à 20:20

Lille, un bon adversaire pour relancer la machine parisienne ? Les joueurs de la capitale se déplaçaient dans le Nord pour y affronter le LOSC, 16e de Ligue 1. Unai Emery était sous le feu des projecteurs, lui qui n'est pas parvenu à forcer le verrou marseillais dimanche 23 octobre (0-0). Le Paris Saint-Germain ne convainc pas, la faute à un certains nombres de joueurs (Di Maria, Aurier, Motta) très décevants depuis le début de la saison. Peut-être que des changements feraient le plus grand bien aux Parisiens. Jesé, très en vue lors de sa rentrée contre Marseille, postulait directement à une place de titulaire sur l'aile gauche.



Lille a arraché une victoire, lors de leur dernier match contre Bastia (2-1), qui a fait le plus grand bien. Englués dans le bas du classement, les joueurs de Frédéric Antonetti déçoivent. Leur mauvais début de saison est peut-être le fruit d'un manque de renouvellement de l'effectif combiné à quelques blessures de joueurs importants. Nicolas de Préville, Rony Lopes, Eric Bauthéac et Marko Basa faisaient partie des nombreux absents.