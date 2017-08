EN DIRECT - Bordeaux-Metz, Caen-ASSE... Suivez le multiplex

publié le 12/08/2017 à 19:45

Après la reprise de la Ligue 1 le weekend dernier, les joueurs sont de retour sur les pelouses pour la 2e journée de championnat. Et après l'exploit surprise de Troyes à Nice, la confirmation de Lyon à Rennes et la victoire in extremis de Marseille à Nantes, quatre rencontres sont programmées ce samedi 12 août, à 20 heures : Bordeaux-Metz, Caen-Saint-Étienne, Toulouse-Montpellier et Amiens-Angers.



Ces rencontres permettront d'y voir un peu plus clair sur les forces de chacun. Si Saint-Étienne et Montpellier ont réussi leur entrée en matière (respectivement face à Nice et Caen), Bordeaux a été tenu en échec à Angers alors que Toulouse, Metz et Amiens se sont inclinés pour leur début de saison (face à Monaco, Guingamp et Paris).

Qui confirmera ? Qui se relèvera ? Cette seconde journée permettra également de voir certaines nouvelles têtes à l'image du milieu de terrain uruguayen Facundo Piriz à Montpellier ou encore de Cafu et Otavio à Bordeaux.