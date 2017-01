MINUTE PAR MINUTE - République démocratique du Congo-Ghana, c'est le premier quart de finale de ce dimanche 29 janvier (17h).

Vont-ils faire la passe de six ? Les "Black Stars" du Ghana, dans le dernier carré des cinq précédentes éditions, mettent leurs bonnes habitudes en jeu face à une République démocratique Congo en pleine confiance et plus que jamais ambitieuse.



Les coéquipiers des frères Jordan et André Ayew, finalistes malheureux de la précédente édition face à la Côte d'Ivoire, sont favoris et ne comptent pas rentrer de sitôt à la maison. Pour éviter ce scénario, le Ghana espère compter sur la présence de Gyan Asamoah, qui participe à sa 6e CAN et symbolise la constance au plus haut niveau de sa sélection depuis près d'une décennie.



Du côté des "Léopards", c'est le secteur défensif qui inquiète. Si le latéral gauche Fabrice N'Sakala est de retour, Ibenge compte encore plusieurs joueurs incertains dans ce domaine comme Jordan Ikoko, le capitaine Gabriel Zakuani, et surtout le très polyvalent Chancel Mbemba, touché au genou contre le Togo (3-1)