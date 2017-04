publié le 11/04/2017 à 22:37

La confusion était immense à Dortmund. Mardi 11 avril, le quart de finale aller de Ligue des champions entre le Borussia et l'AS Monaco a dû être reporté après l'incident survenu sur le bus transportant les joueurs du club allemand vers le stade. Le véhicule a été touché par trois explosions, peu après avoir quitté l'hôtel de l'équipe. Un footballeur, le défenseur espagnol Marc Bartra, a été blessé. À un quart d'heure du coup d'envoi, qui était prévu à 20h45, les instances dirigeantes ont annoncé la reprogrammation de la rencontre au mercredi 12 avril, 18h45. Cette date pourrait toutefois être soumise à une nouvelle modification, car les joueurs du Borussia estiment ne pas être dans un état psychologique adéquat pour jouer aussi vite.



Le match a pu être reprogrammé dès le lendemain conformément au règlement de la Ligue des champions. "Si le match ne peut pas commencer pour quelque raison que ce soit (...), il doit être disputé soit le lendemain, soit à une date de remplacement ou à une autre date fixée par l'administration de l'UEFA", indique l'article 26.03.

Conflit avec Bayern-Real

La date et l'heure ont également été choisies compte tenu du calendrier très serré de la compétition, mais aussi des deux clubs. Si les quarts de finale aller sont prévus pour se jouer les 11 et 12 avril, les matches retour sont censés se jouer dès la semaine prochaine. La rencontre Monaco-Dortmund devait ainsi se jouer mercredi 19 avril au stade Louis II. De surcroît, les deux adversaires disposent d'un calendrier assez serré en cette fin de saison. L'AS Monaco a d'ailleurs un match à jouer samedi 15 avril, contre Angers, pour le compte du championnat de Ligue 1 dans lequel ils accusent déjà une rencontre en retard.

Une reprogrammation rapide permet aussi aux supporters, ayant prévu de se rendre au Signal Iduna Park, d'avoir un maximum de chances de voir le match. L'horaire de fin d'après-midi, 18h45, donne aussi la possibilité aux joueurs, staffs et spectateurs de rentrer un peu plus tôt à domicile. Toutefois, de nombreux supporters monégasques n'auront pas d'autre choix que de faire l'impasse, à cause d'obligations personnelles diverses.



Enfin, il était compliqué pour l'UEFA de programmer le match à 20h45 le mercredi. Au même moment doit se jouer un autre quart de finale en Allemagne, à Munich : celui entre le Bayern et le Real Madrid. L'horaire de 18h45 donne ainsi de la souplesse aux médias allemands et aux supporters pour suivre les deux rencontres.