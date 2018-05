publié le 03/05/2018 à 19:55

Permettre au football français d'être présent en finale d'une Coupe d'Europe après 14 ans d'absence. S'offrir la possibilité de devenir le premier club hexagonal à soulever l'Europa League, anciennement Coupe de l'UEFA, après avoir été le premier - et toujours le seul - à triompher en Ligue des champions, en 1993. Tout cela sur la pelouse du rival Lyonnais. Voici l'ambition, le rêve, de tout un groupe, de toute une ville, mais aussi le souhait d'une large partie de Français.



L'Olympique de Marseille de l'Américain Franck McCourt a fait une bonne part du chemin en s'imposant 2-0 dans son stade Vélodrome il y a sept jours. Un score qui lui garantit, sur le papier, 83% de chances de qualification. Mais sur la pelouse de Salzbourg, mieux vaut chercher à marquer au moins une fois que de défendre cet avantage. Avec un but olympien, le Red Bull doit en marquer quatre, et ainsi de suite.

Dans l'autre demi-finale, l'Atlétido de Madrid part en ballotage favorable après le nul 1-1 arraché par Antoine Griezmann en Angleterre. Mais Arsène Wenger entend bien soigner sa sortie en se qualifiant pour la finale. Coups d'envoi des rencontres, également à suivre sur RTL et W9 pour Salzbourg-OM, à 21h05.

Salzbourg-Marseille : les équipes de départ

Salzbourg : Walke (cap) - Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer - Haidara, Samassékou, Schlager, Berisha - Gulbrandsen, Dabbur



Marseille : Pelé - Sarr, Rami, Gustavo, Amavi - Sanson, Lopez - Thauvin, Payet (cap), Ocampos - Germain