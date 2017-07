Cristiano Ronaldo se prépare à un match judiciaire

publié le 03/07/2017 à 10:40

Ce sera l'une des images fortes de l'été : un juge d'instruction anonyme qui convoque le footballeur le plus connu, le mieux payé des sportifs de la planète Terre. L'audition aura lieu dans le palais de justice à côté du domicile de Cristiano Ronaldo, dans la banlieue chic de Madrid. Le Ballon d'or, qui sait très bien compter les buts, va devoir expliquer pourquoi il oublie des zéros quand il envoie sa feuille d'impôts. L'attaquant du Real Madrid devrait être mis en examen pour fraude fiscale.



Le parquet espagnol vient, en effet, de confirmer les chiffres révélés en décembre dernier par les "Football Leaks", analysés en France par Mediapart. Ronaldo aurait empoché en revenus de sponsoring, depuis 2008, 150 millions d’euros, qu'il a placés dans les paradis fiscaux, d'abord au Panama puis aux Îles Vierges britanniques. Il a réussi à dribbler le fisc, puisqu'il n'a payé sur ces sommes que 4% d'impôts. Au Ballon d’or de la dissimulation fiscale, le Trésor public réclame 15 millions d'euros de redressement.

Le procureur demande cinq ans de prison contre lui. C'est plus que les deux ans en-dessous desquels, en Espagne, vous n'allez pas en prison, si votre casier judiciaire est vierge. Théoriquement l'incarcération est donc possible. Mais la jurisprudence des footballeurs reconnus coupables d'escroquerie au fisc laisse penser qu'au vu des faits, Cristiano Ronaldo, surtout s'il décide de plaider coupable, devrait être condamné à une amende et une peine de moins de 24 mois. Lionel Messi, qui est passé par là, a écopé de vingt-et-un mois avec sursis et 2 millions d'euros d'amende. Sa condamnation, dont il avait fait appel, vient d'être confirmée par la Cour suprême espagnole.