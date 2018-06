publié le 16/06/2018 à 08:10

De 1930 à... 2022, de la première édition de la Coupe du Monde, en Uruguay, à celle qui doit se disputer dans quatre ans au Qatar, Frédéric Veille propose de plonger dans les secrets de la grand messe quadriennale du sport. Le grand reporter de RTL a recensé près de 250 anecdotes, qu'il détaille à travers les 269 pages de son ouvrage.



Beaucoup d'entre elles sont méconnues du grand public. Toutes valent d'être racontées mais nous en retiendrons trois, datant des éditions 1958 en Suède, 1978 en Argentine et 1998 en France. Il y a 20 ans, le petit Enzo Zidane, 3 ans, est présent au Stade de France pour la finale France-Brésil. Il voit son père marquer les deux premiers buts des Bleus mais s'endort, rate la 2e mi-temps, le 3e but signé Emmanuel Petit et la remise du trophée.

Remontons 30 ans en arrière, en 1958. La confédération brésilienne a demandé que tout le personnel féminin de l'hôtel de la Seleçao soit mis en vacances le temps du séjour, pour éviter les tentations. Mais si la chambre de Pelé donne sur le terrain d'entraînement, d'autres offrent une vue sur la plage du lac, où se prélassent des filles aux seins nus. Ordre leur est donné de se déplacer.

Rod Stewart échappe à la mort

Histoire bien plus grave en 1978. Venu en Argentine pour soutenir l'Écosse, le chanteur Rod Stewart se rend dans un restaurant de Buenos Aires avec un vieil ami à la veille du match contre le Pérou. À la fin du repas, deux hommes armés font irruption. Stewart leur donne sa montre. Des coups de feu éclatent dans la rue : ceux de policiers. Le rockeur est plaqué au sol par son garde du corps, une fusillade éclate. Les deux malfrats sont abattus.



