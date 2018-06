Football : allez-vous suivre la Coupe du monde ?

publié le 14/06/2018 à 10:34

Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Antoine Griezmann en rêvent. Quatre ans après le sacre de l'Allemagne au Brésil, la Coupe du monde est remise en jeu: Le Mondial-2018 débute aujourd'hui, dans une Russie aux nombreux défis sécuritaires et à l'image brouillée en Occident.



L'affiche du coup d'envoi à Moscou, dans le stade Loujniki rénové, n'a rien de très alléchant avec Russie-Arabie saoudite, deux des équipes les moins cotées des 32 engagées (17h00 françaises).



Mais vendredi, ce sera LE choc que la planète foot attend: Portugal-Espagne à Sotchi (20h00 françaises).



Le casting est sublime avec Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d'Or, et le scénario dément: L'Espagne s'est séparée mercredi de son sélectionneur Julen Lopetegui qui a eu la mauvaise idée d'annoncer son départ pour le Real Madrid après le tournoi...



C'est Fernando Hierro, ancien défenseur emblématique de la Roja, qui prend les manettes d'une équipe considérée avant ce psychodrame comme un des favoris.



Qui peut prétendre encore soulever la Coupe du monde le 15 juillet ? Les noms qui reviennent sont le Brésil, l'Allemagne ou encore la France avec sa collection de petits prodiges (Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Thomas Lemar, etc.)



"Pour moi, je vois deux favoris: le Brésil et la France. En France vous avez de nombreux jeunes talents qui sont très bons, au point qu'il y en a même qui ne sont pas dans l'équipe.

Tous les fans attendent les gestes venus d'ailleurs des Lionel Messi (Argentine), Luis Suarez (Uruguay) ou encore Eden Hazard (Belgique). Et prient pour que Mohamed Salah (Egypte), qui a crevé l'écran cette saison avec Liverpool, puisse jouer après avoir été blessé en finale de la Ligue des champions le 26 mai.



Les spectateurs et acteurs du jeu également ont hâte de voir en action, pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du monde, l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).



Allez-vous suivre la Coupe du monde ? RTL vous invite à répondre à la question du jour.

Football : allez-vous suivre la Coupe du monde ? Oui

Non

Ne se prononce pas