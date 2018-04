publié le 17/04/2018 à 03:30

Le soulèvement des machines et leur prise de pouvoir, sujet de prédilection de nombreux livres et films de science-fiction, passera-t-il par les urnes ? C'est en tout cas en utilisant l'image d'un robot doté d'une intelligence artificielle que Michihito Matsuda a fait campagne pour les élections municipales de Tama, une ville d'environ 150 000 habitants située au sud-est de Tokyo, comme le rapporte La Dépêche.



Matsuda avait décidé de faire de l'intelligence artificielle son cheval de bataille, comme il l'a expliqué sur son compte Twitter. "Pour la première fois dans le monde, une IA se présente à une élection. L'intelligence artificielle va changer Tama. Avec la naissance d'un 'maire-IA', nous allons conduire une politique impartiale et objective. Nous allons mettre rapidement en oeuvre des lois bien renseignées et avec un savoir-faire technique pour diriger la nouvelle génération", a-t-il écrit au moment de se lancer dans sa campagne.

Evidemment, cette candidature qui reposait sur l'image d'un robot féminin à l'allure très séduisante n'avait que peu de chances de recueillir les suffrages des électeurs. Le scrutin, qui a eu lieu le dimanche 15 avril, n'a pas souri à Michihito Matsuda. Toujours selon son compte Twitter, celui-ci a échoué dans sa quête de pouvoir. Dans un pays comme le Japon, partagé entre progrès technologique et tradition, il est certainement encore trop tôt pour imaginer qu'un robot puisse véritablement faire office de candidat crédible à un mandat.