publié le 05/06/2018 à 07:00

Sortie en forêt pour Emmanuel Macron qui va déjeuner avec les Bleus à Clairefontaine. En général, les joueurs aiment bien ce genre de visite. Pourquoi ? Parce qu'ils sont contents de voir le président de la République. Mais surtout, parce qu'ils s'évitent le traditionnel repas "blanc de poulet-crudités-yaourt nature" au déjeuner.



Quand, il y a le président, c'est la fête dans les assiettes. Lors de la visite de François Hollande en 2014, avant la Coupe du monde au Brésil, les footballeurs avaient fait une entorse à leur régime diététique, avec une tarte au citron maison pour le dessert.

Même chose lors de l'autre visite de François Hollande, à l'occasion de l'Euro 2016 avec un tournedos ou dorade et mousse au chocolat. En 1998, quand Jacques Chirac était venu encourager les Bleus, Laurent Blanc espérait "pour l'anecdote" passer "une bonne soirée" et "manger de bonnes choses". Le courant passait entre les Bleus et le président de l'époque. Ce dernier avait débarqué presque à l'improviste à Clairefontaine.

En bon fan de football, Nicolas Sarkozy avait longuement discuté avec les joueurs. Il était tellement bien qu'il avait fallu lui dire qu'à un moment les joueurs devaient reprendre l'entrainement... C'est François Mitterrand qui avait inauguré Clairefontaine, en 1988. Même s'il n'était pas un grand fan de foot, il déclarait : "J'espère que les gouvernements de l'époque pourront prendre part à la célébration de la Coupe du monde en 1998 en France".

