publié le 14/06/2018 à 20:07

Quatre ans que les amateurs de football l'attendait, la 21e Coupe du Monde a bel et bien commencé ce jeudi 14 juin, avec un match opposant le pays organisateur la Russie à l'Arabie saoudite, une affiche pas vraiment enthousiasmante, comme le concède Alain Boghossian, champion du monde 1998.



"Le 70e contre le 67e (au classement FIFA, ndlr), ce ne sont pas des gros pays de foot. Heureusement qu'il y a eu le spectacle un peu avant, avec la cérémonie", plaisante celui qui sera au micro de RTL pendant toute la compétition. "L'important c'est qu'il y ait des buts", et de côté-là, le public a été servi (victoire 5-0 de la Russie, ndlr).

L'ex-footballeur a également dévoilé sa nation favorite pour la compétition, et il a mis une pièce sur l'Allemagne. "L'équipe récupère son goal, absent depuis septembre. Manuel Neuer retrouve sa condition, et c'est le plus grand gardien du monde", rappelle Alain Boghossian.

Neymar va être frais comme un gardon Alain Boghossian Partager la citation





Du côté des stars de la compétition, l'ancien marseillais mise sur Neymar. "Il va faire un super Mondial", prédit-il. "Sa blessure lui a permis de se 'reverdir' comme on dit dans le jargon : il va être frais comme un gardon !", assure l'ancien international.



Alain Boghossian a également parlé de l'équipe de France, et notamment de sa jeunesse. "Ça peut être positif sauf si on est menés au score, parce que souvent, les joueurs expérimentés arrivent à vous mettre dans la tranquillité, alors que quand on est jeunes on a tendance à s'affoler, et ça peut être l'aspect négatif de cette équipe", a-t-il souligné.



Il fait cependant confiance aux Bleus pour aller loin dans la compétition et pronostique un large 3-0 en faveur des hommes de Didier Deschamps pour leur premier match samedi, face à l'Australie.