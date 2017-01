Coupe de France : contre qui et quand jouent le PSG, l'OL, l'OM... ?

PRÉSENTATION - Les 20 clubs de Ligue 1 entrent en lice en Coupe de France au stade des 32es de finale, de vendredi 6 à dimanche 8 janvier.

Crédit : FRANCK FIFE / AFP Vainqueur de Marseille (4-2) le 21 mai 2016, Paris est double tenant du titre

par Gregory Fortune publié le 06/01/2017 à 14:56

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Comme le veut la tradition, le premier week-end de l'année 2017 est consacrée à la Coupe de France, qui fête ses 100 ans, vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 janvier. Ces 32es de finale marquent l'entrée en lice des 20 clubs de Ligue 1. Monaco, dauphin de Nice, ouvre le bal face au 15e de Ligue 2, l'AC Ajaccio. Dans le même temps, l'autre club de la grande ville du Sud de la corse, le Gazélec, lui aussi pensionnaire de L2 (13e) se frotte à un club de 3e division (National), Les Herbiers.



La première des quatre confrontations entre formations de l'élite est prévue samedi soir (21h). Double tenant du titre après des succès en finale contre Auxerre (1-0) puis l'OM (4-2), le PSG accueille Bastia. Les affiches Lorient-Nice et Toulouse-Marseille sont programmées dimanche en début d'après-midi (14h15). L'Olympique Lyonnais refermera le chapitre en soirée (21h) face à Montpellier.

Istres "petit poucet"

Parmi les autres clubs historiques de la Coupe, Saint-Étienne et Lille (six succès, quatre de moins que Marseille et Paris) jouent respectivement à Croix (CFA), dans le Nord, et face à l'AS Excelsior Saint-Joseph (DH), club réunionnais par lequel est passé Dimitri Payet. Le statut de "petit poucet" revient au Istres FC, qui évolue en DHR, le 7e échelon national. Passé par la Ligue 1 en 2004-2005, le club bucco-rhodanien en reconstruction dispute un derby face au GS Consolat (National), équipe des quartiers nord de Marseille.



L'an passé, un seul club de Ligue 1, Reims, était tombé à ce stade de la compétition face à plus petit que lui (Chambly, National). Paris s'était reposé sur Zlatan Ibrahimovic pour écarter difficilement Wasquehal (0-1). Le tirage au sort des 16es de finale aura lieu avant le match Lyon-Montpellier, pour des affiches prévues les 31 janvier et 1er février. La finale du centenaire est programmée le samedi 27 mai au Stade de France.

Coupe de France : le programme complet des 32es de finale

Vendredi 6 janvier :

21h00 :

US Avranches (NAT) - Laval (L2)

Les Herbiers (NAT) - Gazélec Ajaccio (L2)

Monaco (L1) - AC Ajaccio (L2)



Samedi 7 janvier :

15h00 :

Ste Geneviève (CFA 2) - Caen (L1)

Le Poiré-sur-Vie (DH) - Viry-Châtillon (CFA)

Blagnac FC (DH) - Niort (L2)

Bergerac Périgord FC (CFA) - Toulouse Rodéo FC (CFA 2)

Hauts Lyonnais (DH) - CA Bastia (NAT)

Lille (L1) - AS Excelsior Saint-Joseph (DH/La Réunion)

Sarreguemines (CFA 2) - Reims (L2)

Prix-lès-Mézières (CFA 2) - Ent. Feignies Aulnoye FC (CFA 2)

FC Luneville (CFA 2) - FC Chambly Thelle (NAT)

Strasbourg (L2) - Epinal (NAT)

18h00 :

US Quevilly Rouen Métropole (NAT) - Jeanne d'Arc Drancy (CFA)

Guingamp (L1) - Le Havre (L2)

Blois Foot 41 (CFA 2) - Nantes (L1)

Grenoble Foot 38 (CFA) - Etoile Fréjus Saint-Raphaël FC (CFA)

Besançon FC (CFA 2) - Nancy (L1)

Louhans-Cuiseaux FC (CFA 2) - Dijon (L1)

21h00 :

PSG (L1) - Bastia (L1)



Dimanche 8 janvier :

14h15 :

Lorient (L1) - Nice (L1)

Toulouse (L1) - Marseille (L1)

Clermont (L2) - Bordeaux (L1)

Auxerre (L2) - Troyes (L2)

Lens (L2) - Metz (L1)

17h00 :



US Granvillaise (CFA) - Angers (L1)

Châteauroux (NAT) - Pau FC (NAT)

Jeanne d'Arc de Biarritz (DH) - Rennes (L1)

Istres FC (DHR) - GS Consolat (NAT)

Croix Football Iris Club (CFA) - Saint-Étienne (L1)

21h00 :

Lyon (L1) - Montpellier (L1)



Reporté à une date ultérieure :



Fleury 91 FC (CFA) - Brest (L2)



L1 : premier échelon national

L2 : deuxième échelon

National : troisième échelon

CFA : quatrième échelon

CFA2 : cinquième échelon

DH : sixième échelon

DHR : septième échelon