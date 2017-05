Moreira et Koulibaly lors de Nancy-Lorient le 18 mars 2017

publié le 20/05/2017 à 20:00

L'AS Monaco est d'ores et déjà sacrée championne de France, Paris finira la saison 2016-2017 deuxième, Nice troisième. Voilà pour le trio du haut de tableau. Mais quelles équipes composeront le trio du bas de classement ? Nancy, Bastia, Lorient, Caen et Dijon seront au centre des attentes lors de cette 38e journée.



Avant les dix coups d'envoi de la soirée, Dijon est le mieux placé pour se sauver. Il faudrait un retournement de situation complètement improbable pour que les Bourguignons descendent en Ligue 2. Ils profitent d'une différence de buts bien supérieure à leur concurrent et de deux points d'avance sur la zone rouge.

Pour Nancy la situation est tout autre et il faudrait un scénario tout aussi fou pour voir les Lorrains en Ligue 1 la saison prochaine. Leur destin est directement lié à celui des autres équipes du bas de tableau. Ils reçoivent Saint-Étienne et doivent commencer par l'emporter pour espérer quoi que ce soit.

Le direct de la soirée :

8e - Bordeaux passe à la 5e place, devant Marseille. Lorient est relégable, Bastia barragiste.



7e - Surprise à Lorient, Bordeaux ouvre le score grâce à Sankharé. La soirée débute mal pour les Merlus.



3e - Jimmy Cabot, pour Lorient, touche déjà le poteau de Carasso.



1e - C'est parti sur les 10 pelouses de la soirée. Dans 90 minutes seront connus les relégués de la saison 2016-2017.



20h57 - Les équipes entrent sur les pelouses.



20h44 - Lacazette, Armand, Galtier, Maxwell... Cette dernière journée est également l’occasion de saluer plusieurs acteurs de la Ligue 1 qui vont dire adieu au championnat.

Le Stade Rennais de son côté honore l'arrêt de carrière de Sylvain Armand #TeamPSG pic.twitter.com/nIyd5EkNVQ — ParisTeam (@Paristeamfr) 20 mai 2017



20h32 - Lorient joue avec Jérémie Aliadière en pointe :

Onze Lorientais sur le terrain.

Un douzième homme à fond derrière eux ! #AllezLesMerlus pic.twitter.com/BGnwtrrFmk — FC LORIENT ¿ (@FCLorient) 20 mai 2017



20h26 - La composition d'équipe de Bordeaux :

Le XI de départ pour la dernière de la saison ! #FCLFCGB pic.twitter.com/hiJgKqh5Tf — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 20 mai 2017



20h22 - Une défense remaniée pour le38e match du champion de France :



20h21 - La dernière équipe de Passi avec le Losc. Ils affrontent Nantes :

Et voici le dernier onze lillois de cette saison 2016-2017 de @Ligue1 !#LOSCFCN pic.twitter.com/JgCGAMFG6D — LOSC (@losclive) 20 mai 2017



20h17 - Voici le (dernier ?) onze de Lucien Favre avec Nice :

Voici le dernier 11 de la saison ! Coup d'envoi de #OLOGCN à 21h ! #IssaNissa ¿¿¿ pic.twitter.com/tY5cYhYtqc — OGC Nice (@ogcnice) 20 mai 2017



20h16 - La composition de l'Olympique Lyonnais :



20h15 - Voici les titulaires d'Unai Emery :



20h14 - La composition de Caen en déplacement à Paris :



20h13 - Voici les onzes du match entre Toulouse et Dijon :



20h11 - Les compositions d'équipes de la rencontre Nancy-ASSE :



20h00 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour le live de la dernière journée de Ligue 1 saison 2016-2017.

38e journée : résultats et classement

Samedi 20 mai : (en cours)

Marseille - Bastia : 0-0

Nancy - Saint-Étienne : 0-0

Lorient - Bordeaux : 0-1

Angers - Montpellier : 0-0

Paris - Caen : 0-0

Rennes - Monaco : 0-0

Lyon - Nice : 0-0

Guingamp - Metz : 0-0

Lille - Nantes : 0-0

Toulouse - Dijon : 0-0