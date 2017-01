Au lendemain de l'élimination de l'Algérie au premier tour de la CAN, le sélectionneur belge des fennecs a décidé de quitter son poste.

24/01/2017

La piètre performance des Algériens au premier tour de la CAN 2017, deux matchs nuls et une défaite, aura donc poussé le sélectionneur belge des fennecs à rendre son tablier. C'est pas l'intermédiaire d'un communiqué publié sur le site de la fédération algérienne que Georges Leekens a annoncé son départ, au lendemain du résultat nul (2-2) face au Sénégal.



"Monsieur Georges Leekens a démissionné de son poste de sélectionneur national. Après sa démission, il a tenu à remercier tous les membres du staff technique, médical et administratif pour leur collaboration" peut-on lire sur le site de la Fédération algérienne de football. Le Belge a justifié cette décision en quelques mots : "Vu la pression qui est exercée sur la fédération et l'équipe nationale, j'ai préféré arrêter mon contrat par amitié au président de la FAF qui mérite le respect. Pour le bien de tous, je préfère donc partir, même si je le fais avec un pincement au coeur en souhaitant toute la réussite du monde à l'équipe nationale".



Ancien joueur et sélectionneur de la Belgique (de 1997 à 1999 et de 2010 à 2012) et de la Tunisie (2014-2015), Leekens a également entraîné Anderlecht, le FC Bruges, Malines, La Gantoise ou Lokeren. Il se déclarait pourtant "sûr de lui" lundi soir après l'élimination de ses joueurs. Rolland Courbis, auquel le poste avait été proposé à l'automne dernier, pourrait être l'une des solutions possibles pour remplacer Georges Leekens.