publié le 19/11/2017 à 20:15

Sur le papier, la malédiction ne peut pas se prolonger plus longtemps. 41 ans après sa dernière victoire à Bordeaux, Marseille débarque en Gironde fort d'une série de sept matches sans défaite en championnat, cinq victoires et deux nuls dont un contre le PSG (2-2). À l'inverse, Bordeaux a perdu ses trois dernières rencontres. La claque reçue à Paris (6-2) a visiblement laissé des traces chez les joueurs de Jocelyn Gourvenec, alors 3es et invaincus.



Ceux de Rudi Garcia devront toutefois se passer de leur pièce maîtresse au milieu de terrain, le Brésilien Luiz Gustavo, suspendu pour accumulation de carton. Patrice Évra, lui, ne fait plus partie de l'effectif mais n'était de toute façon plus titulaire en championnat depuis l'arrivée de Jordan Amavi. L'OM reste un 5-0 passé à Caen au Vélodrome et un succès 1-0 à Lille.