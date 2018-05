publié le 12/05/2018 à 20:00

Qui accompagnera le PSG en Ligue des champions la saison prochaine ? Le club parisien terminera-t-il la saison invaincu à domicile en championnat ? Pour qui les strapontins européens derrière Paris, Lyon, Monaco et Marseille ? Qui sera le deuxième relégué en Ligue 2 avec Metz ? Le barragiste ?



Les questions ne manquent pas à l'heure d'aborder les deux dernières journées de Ligue 1 Conforama. En haut, Lyon et Monaco peuvent souffrir sur la pelouse d'un club loin d'être sauvé, Strasbourg, et d'un candidat au 5e et 6e places, Saint-Etienne. En bas, Troyes, Toulouse et Lille jouent une partie de leur avenir à Montpellier, Bordeaux et contre Dijon.

Il ne restera ensuite qu'un dernier match pour chacun, samedi 19 mai (21h). Parmi les rencontres les plus attendues la semaine prochaine, Marseille - Amiens, Lyon - Nice, Troyes - Monaco et Saint-Etienne - Lille. Europe, la grande ou la petite, Ligue 1 ou Ligue 2 : le verdict approche.



Suivez l'évolution des matches

21h12 - Dijon ouvre le score à Lille, qui lutte pour le maintien. But de Kwon (0-1).



21h10 - Nice démarre très fort face à Caen. Déjà buteur dès la 2e minute du match, Mario Balotelli vient d'inscrire un doublé (2-0).