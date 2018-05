publié le 06/05/2018 à 19:08

C'était inéluctable : Metz, battu à domicile par Angers 2-1, a dit adieu à la Ligue 1 et retrouvera la Ligue 2 la saison prochaine, dimanche 6 mai à l'issue de la 36e journée de championnat.



Le FC Metz, bon dernier, compte 26 points et ne pourra plus revenir sur le barragiste (actuellement Toulouse avec 34 points) puisqu'il ne reste plus que deux journées, soit six points en jeu.

L'entraîneur messin Frédéric Hantz ne se faisait guère d'illusion, puisqu'il avait déclaré avant le match contre Angers : "La capacité de rebond, de résilience, de garder l'enthousiasme, ce groupe-là n'a jamais su le garder. Il n'a jamais su se surpasser. En 2018, ceux qui ont été à la hauteur, ce sont nos supporters".

Et l'autre sensation de la journée dans le bas du classement, c'est Lille. Mené 2-1, le Losc a arraché le succès à Toulouse (3-2) dans les dernières minutes pour bondir à 16e place, sortant de la zone rouge. Les Dogues ne sont pas encore sauvés mais ont un point d'avance sur le TFC, barragiste (34 points, devant Troyes, 19e avec 32 unités).