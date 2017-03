publié le 02/03/2017 à 18:54

Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance de l'AS Saint-Étienne (ASSE) a résumé, en une phrase, les raisons qui poussent son club à racheter le stade Geoffroy-Guichard : "Il n'y a pas d'exemple de club européen de haut niveau qui ne possède pas son stade".



Avec Roland Romeyer (président du directoire de l'ASSE et ancien joueur du club), les coprésidents ont fait de ce rachat une priorité, et ce depuis le début de la saison 2016-2017. Leurs motivations : des taux d'intérêt avantageux pour négocier un emprunt et financer l’opération, récupérer l'intégralité des recettes liées aux événements organisées dans l'enceinte et se débarrasser d'une location expansive. Depuis l'Euro 2016 les clubs hôtes de la compétition vont devoir doubler le montant de leur loyer puisque les collectivités n'ont pas facturé les stades à la juste valeur.

La Métropole pas pressée de vendre

Les dirigeants des Verts font face à des propriétaires - pour l'instant - réticents. Les premières négociations devaient avoir lieu lundi 13 mars, elles ont finalement été reportées (le deuxième report en un mois). Le stade Geoffroy-Guichard appartient à Saint-Étienne Métropole (SEM) et les élus ont - eux aussi - plusieurs raisons à retarder l'échéance.

Les retombées économiques et éthiques de l'Euro 2016 furent particulièrement positives pour la SEM. Gaël Perdriau, maire (LR) de la ville et président de la métropole, souhaite prolonger cette dynamique en recevant des affiches de la Coupe du monde 2023 de rugby et des Jeux Olympiques 2024 (sous réserve de désignation de la France et de Paris pour ces deux compétitions).

Caïazzo ne souhaite pas acheter pour mieux revendre

En attendant que les deux parties entrent enfin en négociation, une vente sèche semble peu probable. Ce rachat s'inscrit dans la continuité des dernières acquisitions du club. La boutique officielle et le centre d'entraînement (l'Étrat) lui appartiennent déjà. Ne reste plus que le stade, propriété collective depuis plus de 60 ans.



Bernard Caïazzo avoue que sa démarche "n'est pas de posséder le stade pour mieux revendre [ses] actions ou une question de spéculation financière", lit-on dans le quotidien L'Équipe . En face Perdriau admet qu'à partir de 200 millions d'euros il "ne pourrait pas balayer la proposition d'un revers de la main" toujours selon le quotidien sportif. Une histoire de gros sous dont voici les principaux chiffres.

150

C'est, en millions, le prix de départ estimé par Gaël Perdriau, président de la SEM, propriétaire du stade : "J'ai fais une demande officielle aux services fiscaux pour connaître sa valeur béton (...) mais le Chaduron c'est aussi un nom. Entre 150 et 200 millions on peut commencer à parler", affirme-t-il.

11

Toujours en millions d'euros, le chiffre d’affaires généré par le stade via les recettes de la billetterie (26 112 spectateurs de moyenne durant l'année 2016 avec un ticket moyen à 26€), des buvettes et des prestations VIP.

1,4

L’Association Sportive de Saint-Étienne verse actuellement 1.4 millions d'euros à la Métropole chaque année. C'est le prix de la location pour pouvoir utiliser le stade Geoffroy-Guichard.

78

Pour l'Euro 2016 l'enceinte du club du Forez a été rénovée. Une modernisation qui a coûté 78 millions d'euros.

20

Si le club conclut le rachat, Bernard Caïazzo estime les retombées directes du stade à 20 millions d'euros. Sportivement, cela lui "permettrait d’acheter quatre à cinq joueurs supplémentaires et [lui] assurerait d’être sur le podium".

1,9

Le tarif annuel des frais d'entretien de l'enceinte à la charge de SEM. Une somme qui reviendrait donc à la responsabilité du club dix fois champion de France en cas d'acquisition du stade Geoffroy-Guichard.