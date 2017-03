Alpine présente son nouveau bolide et ses équipages

publié le 28/03/2017 à 16:04

Trois semaines après la révélation de l’Alpine A110 au Salon de Genève, Alpine a dévoilé mardi 28 mars son programme sportif pour le Championnat du monde d’Endurance FIA WEC 2017, et bien évidemment pour les 24 Heures du Mans qui se dérouleront les 17 et 18 juin.



Championne du monde en titre en catégorie LMP2, l'écurie Alpine-Signatech s'offre donc pour cette nouvelle saison, qui débutera le week-end de Pâques à Silverstone, un nouveau prototype, une Alpine A470 propulsée par un V8 de 600 ch. fourni par Gibson Technology, monté sur un châssis Oreca.

"Avec une voiture comme l’Alpine A470, le LMP2 entre vraiment dans une nouvelle ère, explique Nicolas Lapierre, l'un des pilotes Alpine vainqueur des 24 Heures du Mans l'an passé dans cette catégorie. Au volant, les sensations ont immédiatement été très bonnes. Le soin qui a été apporté à chaque détail est impressionnant et cela se traduit par le comportement qui est excellent. J’ai hâte d’être à nouveau en piste".

Nouveau venu

Mais pour défendre les titres acquis l’an passé, Alpine pourra compter non pas sur six, mais sept pilotes de classe mondiale ! En effet, sur la numéro 36, deux des trois pilotes composant l’équipage Champion du monde en titre seront toujours présents. Il s’agira du Français Nicolas Lapierre et de l’Américain Gustavo Menezes. Ils seront associé à un nouveau venu, le Britannique Matt Rao.



Toutefois, Alpine a autorisé Nicolas Lapierre à répondre favorablement aux sollicitations d’un constructeur engagé en LMP1-H. Pour les 6 Heures WEC de Spa-Francorchamps et les 24 Heures du Mans, le pilote de Thonon-les-Bains aura donc la faculté de viser la victoire absolue avec Toyota. Il sera alors remplacé par Romain Dumas, Champion du Monde LMP1 en titre et double vainqueur des 24 Heures, notamment l'an passé sur Porsche.



"Pour nous, il s’agit d’une immense fierté d’accueillir un des tous meilleurs pilotes d’Endurance, explique Bernard Ollivier directeur général adjoint d'Alpine. Romain apportera sa pointe de vitesse et sa science de la course pour participer à la progression de l’ensemble de l’équipe".

Un second équipage qui ne manque pas d’allure

Le second équipage Signatech-Alpine-Matmut ne manque pas d’allure. Nelson Panciatici poursuivra sa carrière avec Alpine sur l’A470 numéro 35. Il retrouvera une ancienne connaissance en la personne de Pierre Ragues, de retour chez les Bleus après la saison 2013 ponctuée du titre ELMS. Issu de la monoplace, et notamment des GP2 Series, le talentueux Brésilien André Negrão complétera l’équipage.



Les deux Alpine A470 seront en piste ce week-end à Monza (samedi 1er et dimanche 2 avril), pour le prologue officiel du FIA WEC.