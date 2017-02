24 Heures du Mans 2017 : la liste des engagés dévoilée

REPORTAGE - Les organisateurs de la 85e édition de la mythique course automobile ont dévoilé la liste des engagés jeudi 2 février lors d’une web conférence innovante et interactive.

par Frédéric Veille publié le 02/02/2017 à 18:22

Cela faisait des semaines que les organisateurs des 24 Heures du Mans préparaient cet événement, une première dans l’histoire de l’épreuve. La liste des participants à la 85e édition, qui se déroulera les samedi 17 et dimanche 18 juin 2017, a été dévoilée en exclusivité sur internet, permettant ainsi aux internautes de poser toutes leurs questions via les réseaux sociaux.





"Nous innovons chaque année, aussi bien sur le circuit qu'en terme de communication, alors cette web conférence c'était l'occasion de nous ouvrir aux nombreux internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux et de leur permettre d'être les acteurs de cet événement", a expliqué Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest, organisateur de l'épreuve.





C’est donc sur un plateau web télé installé dans l’enceinte même du circuit manceau, mais avec des duplex depuis les quatre coins de la planète, que les acteurs clés de la plus grande épreuve d’endurance au Monde ont présenté le rendez-vous du mois de juin prochain, mais également le calendrier du Championnat du Monde (WEC) et du championnat d’Europe (ELMS).

Retrait d'Audi

Le Word Endurance Championship s’ouvrira le 16 avril à Silverstone (Grande Bretagne) et comportera neuf manches, la dernière étant programmée le 18 novembre à Bahreïn. Le Mans sera la seule épreuve à se disputer sur 24 heures (les autres étant de 6 heures). L’European Le Mans Series, où 36 voitures sont engagées, ne comportera quant à lui que six manches, la première à Silverstone le 15 avril, la dernière à Portimao (Portugal) le 22 octobre.





Mais c'est bien évidemment le levé de voile sur la liste des engagés qui a retenu l'attention des internautes. Avec le retrait d'Audi, le plateau de la catégorie reine des LMP1 perd évidemment en quantité puisque seuls six bolides prendront le départ. Mais fort heureusement, Toyota, qui jusqu'alors n'engageait que deux prototypes, viendra prendre sa revanche en juin prochain avec un bolide supplémentaire pour tenter de détrôner Porsche, qui alignera comme l'an passé deux 919 Hybrid.

Une seule femme engagée à ce jour

Parmi les 25 engagés en catégorie des LMP2, on note qu'Alpine, Champion du Monde en titre, sera au départ avec deux voitures. "C’est toujours excitant que de voir son nom sur la liste des engagés. Cela signifie que nous nous rapprochons du début de la saison et je suis comme tous les pilotes de LMP2 : impatient", explique Nicolas Lapierre, l'un des pilotes de l' A470.





Enfin, 29 bolides GT sont engagés en catégorie pro et amateur, avec la présence évidemment des Porsche, Ford GT, Aston Martin et Ferrari. Notons que sur les 180 pilotes au départ, une seule femme est engagée à ce jour, la Danoise Christina Nielsen sur Ferrari. Le départ de la 85e édition des 24 Heures du Mans sera donné le samedi 17 juin prochain. Le nom de celui qui succédera à l'acteur Brad Pitt, qui l'an passé avait lancé la course, n'a pas été dévoilé.

