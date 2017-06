VIDÉO - 24 Heures du Mans : un tour de circuit avec Fabien Barthez

publié le 10/06/2017 à 09:00

C'est à bord d'une des voitures de piste de l'Automobile Club de l'Ouest que Frédéric Veille nous emmène pour un tour du légendaire circuit de la Sarthe avec Fabien Barthez, pilote du Team Panis Barthez Compétition. Au volant de sa Ligier Gibson numéro 23, l'ancien gardien de but de l'équipe de France de football participera à la célèbre course d'endurance avec deux autres pilotes français, Thimothé Buret et Nathanael Berthon.



Champion de France des circuits sur Ferrari en 2013, le pilote de 45 ans a participé pour la première fois aux 24 Heures du Mans en 2014 (également sur Ferrari), avant de lancer en 2016 sa propre écurie avec l'ancien pilote de Formule 1 Olivier Panis, aujourd'hui âgé de 50 ans. Pour sa troisième participation, son objectif est de franchir le drapeau à damier.

13,629 km de circuit

La 85e édition des 24 Heures du Mans se déroulera du samedi 17 juin (15 heures) au dimanche 18 juin. Le circuit de 13,629 km emprunte une partie du circuit Bugatti et comporte une grande partie de route nationale. Les passages les plus célèbres sont les virages du Tertre Rouge, Mulsanne, Arnage et la ligne droite des Hunaudières, longue de presque 6 km où les prototypes maintenaient auparavant une vitesse de près de 400 km/h pendant une minute. Cette portion du circuit a été divisée en trois lignes droites par l'installation de deux chicanes en 1990.