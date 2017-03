publié le 30/03/2017 à 20:36

Il est à ce jour le dernier Français à avoir remporter un Grand Prix de Formule 1. C'était le 19 mai 1996 sous le déluge Monégasque. Cet après-midi-là au volant de sa Ligier-Honda, Olivier Panis ne savait pas encore qu'il venait de réaliser la course de sa vie, une course désormais estampillée "dernier exploit retentissant du sport Français" comme peuvent l'être la victoire de Noah à Roland Garros en1983 ou celle deux ans plus tard de Hinault sur le Tour de France.



De ses débuts au GP du Brésil à l'âge de 27 ans au volant d'une Formule 1 (avec une 11ème place), il aura, en dix ans de carrière, et en plus de cette victoire historique au GP de Monaco, glané quatre autres podiums. Si bien qu'en 2004 lorsqu'il quitte le monde la F1, sa carte de visite est toute auréolée de 158 Grand Prix disputés

Viendront ensuite les années d'endurance au sein de l'écurie Courage Oreca aux 24 heures du Mans, ses nombreuses participations sur les pistes enneigées du Trophée Andros ou sur les circuits du championnat de France FFSA GT pour qu'en janvier 2016 il lance, avec son ami Fabien Barthez, son écurie en endurance : Panis Barthez Compétition.

Le rêve c'est évidemment qu'un jour on gagne Le Mans Olivier Panis





"Après une première saison d'apprentissage, nous voilà reparti plus ambitieux" explique Olivier Panis qui cette semaine est sur le circuit de Monza pour participer aux essais officiels du championnat d'Europe (ELMS). "On va se servir des erreurs passées pour, comme toute nouvelle équipe, progresser et être plus performant pour cette nouvelle saison".

Douzième au classement général des 24 heures du Mans 2016, huitième au classement final ELMS, l'écurie co-fondée par Olivier Panis a désormais gagné en expérience notamment avec son pilote vedette, l'ancien champion du monde de football Fabien Barthez qui depuis 2008 s'est brillamment reconverti dans le sport automobile.



"Le rêve c'est évidemment qu'un jour on gagne Le Mans, mais on sait que cette année ce sera encore compliqué car, avec la nouvelle réglementation et les nouveaux moteurs de notre catégorie (NDLR : LMP2) il y a un niveau incroyable. Pour preuve, au Mans on devrait faire le tour avec 8 secondes de moins, comme les protos LMP1 en 2011. C'est bluffant, ça donne même envie de reprendre le volant. Mais je n'ai plus le temps".

Car désormais quinquagénaire Olivier Panis est un patron d'écurie très occupé. "Si la passion est toujours la même, ce n'est plus le même métier que d'être derrière le muret. Il a fallu que j'apprenne à gérer les gens qui travaillent avec moi, je n'étais pas habitué. C'est compliqué, mais grâce aux gens qui m'entourent, ça m'aide à aller plus vite"

Olivier Panis et Fabien Barthez dans le stand de leur team à Monza Crédit : Panis barthez Competition Vision Sport Agency

Le team Panis Barthez Compétition engagé en European Le Mans Series débutera sa saison aux 6h de Silverstone le 15 avril prochain dans un championnat comportant six manches. La Ligier JSP217 pilotée par Fabien Barthez, Timothé Buret, Nathanaël Berthon et désormais équipée d'un moteur Gibson sera également au départ des 24 heures du Mans le 17 juin prochain.