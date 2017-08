publié le 13/08/2017 à 13:14

Yohann Diniz allongé au sol, à moitié inconscient, sur le goudron de Rio. Cette image est aujourd'hui loin derrière. Ce dimanche 13 août, le Français a survolé le 50 km marche pour s'offrir son premier titre de champion du monde, tout juste un an après les terribles images au Brésil où l'athlète de 39 ans avait connu d'importants problèmes intestinaux et des malaises.



Dans un scenario similaire, la forte chaleur carioca en moins, Yohann Diniz a pris les choses en main en prenant rapidement les choses en main dans cette course. Et ses concurrents n'ont pas pu suivre le rythme effréné imposé par le licencié rémois. Résultat : le Français a terminé la course en 3h 33 min et 11 sec, signant ainsi la deuxième meilleure performance de tous les temps sans pour autant réussir à effacer son propre record du monde réalisé en 2014.



Une adolescente particulièrement difficile

Triple champion d'Europe (2006, 2010 2014) et vice-champion du monde (2007), le parcours de Yohann Diniz n'en reste pas moins semé d’embûches avec une adolescence particulièrement "cabossé". Il y a un an, le Français se confiait au Parisien : "Mes parents m'ont eu à 16 ans, ils étaient immatures et sont restés ensemble quatre ans (...) Jusqu'à 12-13 ans, j'en ai pris plein la tronche, je me suis émancipé très vite, il n'y avait personne pour me guider. Par moments, je suis parti dans le mauvais, le très mauvais. J'étais dans les trucs chimiques, le n'importe quoi qui te fait très mal et qui te rend parano", expliquait-il alors.

Et s'il déclarait alors "s'être vu partir deux fois", il réagit. Le début d'un renouveau. Et c'est en voulant échapper à l'armée que le Français découvre alors la marche. Yohann Diniz attrape alors rapidement le "virus" : "J'ai adoré la marche, même si j'y ai parfois laissé des plumes (...) Je peux dire aujourd'hui que l'athlétisme m'a sauvé et permis de me remettre dans les rails".

Véritable ambassadeur de son sport

Malgré les nombreux a priori au sujet de ce sport, Yohann Diniz a toujours persévéré : "Avant mon titre européen, en 2010, lorsque je m'entraînais sur les routes, on me klaxonnait, je me faisais insulter, on me jetait des cailloux ou des canettes. C'était dur, il fallait parfois se cacher pour marcher car cette gestuelle liée à la marche dérangeait", confiait-il dans les colonnes du quotidien.



Mais aujourd'hui, cela semble désormais derrière lui. Si cette marche peut toujours faire sourire, le talent de Yohann Diniz est reconnu partout en France et à travers le monde. Celui qui est facteur dans la vie de tous les jours a réussi à amener la marche au premier plan. Et c'est sûrement l'une de ses plus belles victoires.