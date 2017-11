Transat Jacques Vabre : une casse ruine les espoirs de victoire de Le Roux et Riou

publié le 15/11/2017 à 14:41

Alors que dans la catégorie Ultime "Prince de Bretagne", le troisième et dernier de la classe, devrait faire son entrée dans la Baie de tous les Saints dans la nuit de mercredi 15 à jeudi 16 novembre, la fin de course commence aussi à se dessiner en Multi50. Sauf imprévu, le leader "Arkema" a course gagnée puisqu'à 400 milles de l'arrivée, Lalou Roucayrol et Alex Pella possèdent 125 milles d'avance sur leur principal adversaire.



Il s'agit du "FenêtréA - Mix Buffet" d'Erwan Le Roux et Vincent Riou (cinq victoires à eux deux sur cette Transat Jacques Vabre), qui ont été victimes de la casse de leur drisse de gennaker il y a deux jours dans le Pot au Noir. Les deux skippers ont donc été contraints de passer à proximité de l’île de Fernando de Noronha ce mercredi 15 novembre aux environs de 6 heures (heure de Paris) pour s’y abriter afin monter en tête de mât dans les meilleures conditions de sécurité possibles et de remplacer le cordage.

Arrivée prévue jeudi matin

Lalou Roucayrol et Alex Pella en ont donc profité pour creuser l'écart à l'approche des côtes brésiliennes. "Je dose le fait d’aller vite et de mettre de l’écart, et préserver le matériel, a expliqué le premier lors de la vacation radio avec la direction de course. Comme la mer est très plate, on en profite pour aller vite. On a creusé l’écart avec les autres, l’ambiance est assez sportive. Avec Alex, on n’a pas le temps pendant les changements de quarts pour trop échanger, on va donc à l’essentiel". Leur arrivée est prévue jeudi matin (heure française) à Bahia.



Ce n'est vraisemblablement que deux jours plus tard (soit samedi matin heure française) que le premier Imoca devrait toucher terre. Rattrapé pendant les premières heures du Pot au Noir par le "SMA" du duo Paul Meilhat Gwénolé Gahinet, le leader "Saint-Michel - Virbac" a eu chaud mais conserve tout de même son avance de 70 milles à 1.200 milles du but.



"On croise les doigts pour avoir suffisamment d’avance. Normalement, on devrait avoir une petite marge mais pas de trop, estime Yann Eliès, co-skipper auprès de Jean-Pierre Dick sur le bateau de tête. À l’entraînement à Port-la-Forêt, ils allaient toujours un peu plus vite que nous. On aura peur d‘eux jusqu’à la ligne d’arrivée. On n’aura jamais assez d’avance, car il y a des conditions favorables pour eux, ils naviguent super bien".

Mauvaise nouvelle en Class40

Enfin, en Class40, Phil Sharp et Pablo Santurde, sur "Imerys Clean Energy", sont toujours en tête et ont encore une semaine de mer jusqu'à Bahia. Mauvaise nouvelle par contre dans ce peloton puisque "Eärendil" de Catherine Pourre et Benoit Hochard a subi une avarie sur son safran tribord et a annoncé son arrêt au Cap Vert pour réparer.