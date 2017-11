publié le 12/11/2017 à 17:32

Ciel nuageux, 28 °C mais peu de vent ce dimanche 12 novembre au matin à Salvador de Bahia (il y a 4 heures de décalage horaire négatif avec la France). Le comité d'organisation se prépare à l'arrivée des premiers bateaux dans la journée de lundi 13.



À priori, la victoire devrait revenir à Sodebo. Mais à 24 heures de l'arrivée, Thomas Coville et Jean Luc Nélias restent prudents et concentrés car l'écart avec Sébastien Josse et Thomas Rouxel reste faible (36 mn à 483 mn de la ligne). Un écart qui s'accentue tout de même depuis que les deux grands trimarans commencent à longer les côtes brésiliennes. Joint ce dimanche matin lors des vacations radio depuis le PC Brésilien, le co-skipper de Sodebo Jean Luc Nélias avait d'ailleurs le ton blagueur pour expliquer à la direction de course que "Thomas est parti fait un jogging, il n'est pas là".

Et plus sérieusement d'ajouter : "Ça s’annonce très technique, mais on va garder nos intentions pour nous à l’heure de la communication et du numérique. Donc on se tait. Cela fait quelques jours que nous sommes en tête après Ouessant, Sébastien et Thomas allaient plus vite que nous dans la Manche, donc on prend comme ça vient. C’est comme les courses cyclistes, on ne sait pas quand il va attaquer, on attend, elle ne vient pas et tout d’un coup l’attaque arrive".

"On ne va rien lâcher"

Pourtant, les observateurs présents à Bahia depuis ce dimanche ont tous remarqué que les performances de Sodebo sont bien meilleures que celle de d'Edmond de Rothschild depuis jeudi dernier. "On a l’impression qu’ils ont roulé leur gennaker au large des Canaries qu’ils ont lofé pendant quelques heures et depuis ils n’ont pas la vitesse qu’on attendait", a ajouté Jean Luc Nélias.



Mais sur le grand trimaran Edmond de Rothschild pas un mot sur les difficultés que semblent rencontrer le bateau volant. "Nous, on découvre le bateau, on découvre doucement les manettes. Nous devrions arriver lundi dans l’après-midi. Sodebo n’est pas loin devant, donc avec des bateaux qui vont à 30 nœuds, ça ne fait pas beaucoup de temps, on ne va rien lâcher jusqu’à la fin !", a confié Thomas Rouxel.

Le record sera battu

Ce qui est certain, c'est que, lundi, lorsque Sodebo ou Edmond de Rothschild franchira la ligne à Bahia 8 jours après le départ du Havre, le record sera largement battu. Il avait été établi en 2007 par Franck Cammas et Stève Ravussin sur Groupama, en 10 jours 38 minutes et 43 secondes.



Dans les autres catégories, Erwan Le Roux et Vincent Riou (FennêtréA-Mixclub) sont toujours largement en tête des Multi50. Ils devraient franchir la ligne d'arrivée mercredi 15 novembre. Les Imoca devraient arriver jeudi ou vendredi. Jean-Pierre Dick et Yann Eliès (St Michel-Virbac) mènent toujours la flotte. En Class40, le premier monocoque "Imerys Clean Energy" barré par Phil Sharp et Pablo Santurde est encore à 2.300 milles de l'arrivée.