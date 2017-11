Transat Jacques Vabre : dernier jour à quai

publié le 04/11/2017 à 16:34

Derniers préparatifs, dernières obligations, les 76 skippers vivent ce samedi 4 novembre leurs dernières heures sur les pontons havrais. En effet, les premiers voiliers quitteront le bassin Paul Vatine dimanche dès 9h, les monocoques Class 40 ouvrant le bal. Le dernier bateau à quitter les quais étant le maxi Edmond de Rothschild à 10h30.



S'en suivra une longue procession le long des bassins du port pour rejoindre la ligne de départ située au large du Havre. C'est de là, à 13h30 dimanche 5 novembre que, sous le coup de canon, les 38 bateaux s'élanceront pour 4350 milles de course jusqu'à Salvador de Bahia au Brésil où l'arrivée des plus rapides est prévue huit à neuf jours plus tard.

"Hâte de partir car nous sommes prêts et même si nous avons passé de bons moments ici au Havre avec les spectateurs, les passionnés de la voile, notre vie c'est d'être en mer" explique Alexis Loison skipper du monocoque "Carac".

15 jours de nourriture voire plus...

Les avitaillements des bateaux sont donc terminés "j'ai pris quinze jours de nourriture", explique Gilles Lamiré skipper du trimaran "French Tech". D'autres et notamment les petits monocoques 40 pieds ont pris plus "car nous devrions rallier le Brésil en un peu plus de vingt jours. Mais à bord, tout est optimiser pour gagner le moindre gramme" reprend Maxime Sorel l'un des favoris de la Class 40 à bord de "V and B".



Les conditions météo au départ ne devraient pas épargner les concurrents. Des vents de plus de 25 nœuds et des creux en mer de plus de 3 mètres, et peut être plus, sont attendus pour les premières heures de course. "Voilà pourquoi nous nous sommes équipés de casques pour affronter les paquets de mer et les vagues qui risquent de déferler sur le pont" sourit Kito de Pavant associé dans cette Transat à Yannick Bestaven sur "Bastide Otio".



Après la ligne départ et un parcours côtier jusqu’aux célèbres falaises d'Etretat, les duos mettront le cap vers la pointe Bretagne pour sortir le plus rapidement possible de la Manche, où les courants sont puissants, le trafic cargo dangereux, et demandent beaucoup d’attention.



Puis une fois dans le golfe de Gascogne, ils mettront le cap sur le Brésil où l'arrivée à Salvador de Bahia devrait, selon les temps de course, s’échelonner de 8 à 9 jours pour la Classe Ultime à 25 jours pour les Class40.

Un record vieux de 2007

Les temps records réalisés sur le parcours Le Havre-Salvador de Bahia sont toujours détenus par Giovanni Soldini et Pietro d’Ali qui en 2007 sur leur Class40 "Telecom Italia" avaient rallier les deux ports en 22 j, 13 h et 2 m. Pour les Multi50 c'est "Crêpes Whaou" de Franck-Yves Escoffier et Kevin Escoffier qui deux ans plus tôt ont parcouru la distance en 12 j, 6 h et 13 m.



Quant à la Classe IMOCA, c'est le grand favori de cette 13e édition qui détient le temps de référence. "Virbac-Paprec (Jean-Pierre Dick et Loïck Peyron) en 13 j, 9 h et 19 m en 2005 Enfin le record absolu de la course est toujours détenu par "Groupama 2*" (Franck Cammas et Steve Ravussin) en 10 j, 0 h, 38 m. C'était en 2007.