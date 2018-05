Transat AG2R La Mondiale : le duo Hardy-Ruyant en tête à mi-parcours

publié le 01/05/2018 à 12:23

La flotte des 16 "Figaro Bénéteau" encore en course file vers les Antilles, mais après le passage des Canaries elle s’est scindée en deux, une partie choisissant l’option Nord l’autre la Sud.



Au Nord, le duo Adrien Hardy-Thomas Ruyant, sur "Agir Recouvrement", était ce mardi 1er mai à 2.080 milles de l’arrivée, suivi de près (0,71 mille) par le "Bretagne-CMB Performance" barré de Sébastien Simon et Morgan Lagravière, eux même talonnés par Anthony Marchand et Alexis Loison sur "Groupe Royer-Secours Populaire".

"Nous avons passé la ligne des tropiques, a détaillé Adrien Hardy lors de la vacation avec le PC Course. On essaie de se défendre comme on peut. Ce n'est pas si évident que ça. Le vent a pas mal molli. Dans le Sud, ils ont plus de vent. On regarde ça mais il n'y a pas grand-chose à faire".



Mi-parcours ne signifie pas mi-course

Associé à Thomas Ruyant, vainqueur de la Route du Rhum 2010 en Class40, Adrien Hardy espère donc garder sa maigre avance. Mais la mi-parcours ne signifie pas pour autant la mi-course. Car même si les alizés sont en place, ils vont progressivement prendre une direction Est (et non plus Nord-Est) qui imposera une succession d’empannages pour les concurrents.



Voilà pourquoi rien n'est encore joué pour le groupe qui a pris l’option Sud, où Erwan Tabarly et Thierry Chabagny ("Armor Lux-Gedimat"), vainqueurs de l’édition 2016, espèrent se replacer pour les derniers milles en direction des Antilles. L’arrivée à Saint Barthélemy est toujours prévue mi-mai.