publié le 10/12/2017 à 18:57

François Gabart est décidément sur une autre planète. Le skipper parti d’Ouessant le samedi 4 novembre dernier pour tenter de battre le chrono du tour du monde en solitaire a passé l’Equateur ce dimanche 10 décembre 2017 en 36 jours, 1 h, et 30 minutes, 5 jours 13 heures et 23 minutes d’avance sur le temps de passage de l’actuel détenteur du record du tour du monde en solitaire, Thomas Coville.



François Gabart signe en outre le deuxième temps absolu, équipage et solitaire confondus, sur le parcours Ouessant-équateur dans le sens de la montée, seuls Francis Joyon et ses cinq hommes d’équipage sur IDEC Sport ayant fait mieux à ce jour (35 jours 4 heures et 09 minutes).

François Gabart, s’il aura été secoué peu après son passage du cap Horn dans une violente dépression au large des côtes de l’Argentine, aura connu une remontée de l’Atlantique Sud exceptionnelle puisqu’il s’octroie sur le tronçon Cap Horn-équateur le meilleur temps absolu, équipage et solitaire confondus, en 06 jours 22 heures et 15 minutes, améliorant le chrono de référence jusque-là détenu par l’équipage de Banque Populaire V sur le Trophée Jules-Verne 2011-2012 en 7 jours 4 heures et 27 minutes.

Le record du monde en ligne de mire

Autant dire qu’au moment d’aborder le dernier partiel de son tour du monde, le skipper du trimaran MACIF semble bien parti pour arriver à Ouessant avant le 23 décembre à 13h09, date limite pour battre le record du tour du monde en solitaire de Thomas Coville. Reste que rien n’est pour autant fait avec un Pot-au-noir à traverser, un alizé qui s’annonce assez fort et un anticyclone des Açores à contourner. Le tout avec un bateau et un marin qui, malgré la difficulté, restent concentrés sur leur objectif de départ : atteindre Ouessant le plus rapidement possible.



À 34 ans, François Gabart est certainement le marin le plus doué de sa génération. Vainqueur de la 7e édition du Vendée Globe dès sa première participation en 2012-2013, il compte également à son palmarès la Route du Rhum 2014 en Imoca, la Transat Jacques Vabre 2015, la Transat anglaise 2016 et la course "The Bridge" entre Saint-Nazaire et New-York en juillet dernier.