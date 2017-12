publié le 03/12/2017 à 16:50

Parti d’Ouessant le samedi 4 novembre dernier pour tenter de battre le chrono du tour du monde en solitaire François Gabart a franchi ce dimanche 3 décembre 2017 à 13h20 (heure française), la longitude du Cap Horn, 29 jours 03 heures et 15 minutes après avoir passé la ligne de départ d'Ouessant, soit le deuxième temps absolu de l’histoire, solitaire et équipage confondus, puisque seul Francis Joyon et son équipage d’IDEC Sport ont fait mieux l’an dernier en 26 jours 15 heures et 45 minutes.



Le trimaran MACIF améliore de 2 jours 08 heures et 15 minutes le temps de référence en solitaire entre Ouessant et le cap Horn, détenu depuis 2016 par Thomas Coville (31 jours 11 heures et 30 minutes). Une performance d’autant plus remarquable qu’il établit un nouveau record absolu (solitaire et équipage confondus) de la traversée du Pacifique Sud (Tasmanie-Cap Horn) en 7 jours 15 heures et 15 minutes, mieux que les 7 jours 21 heures 13 minutes et 31 secondes d’IDEC Sport l’année dernière (Thomas Coville avait mis 8 jours 18 heures 28 minutes 45 secondes).

Reste que l’objectif final de ce tour du monde est bien de battre le record du tour du monde en solitaire de Thomas Coville (49 jours 3 heures 4 minutes et 28 secondes). Pour cela, il faudra à François Gabart remonter l’Atlantique en moins de 20 jours pour arriver à Ouessant avant le 23 décembre.



À 34 ans, François Gabart est certainement le marin le plus doué de sa génération. Vainqueur de la 7e édition du Vendée Globe dès sa première participation en 2012-2013, il compte également à son palmarès la Route du Rhum 2014 en Imoca, la Transat Jacques Vabre 2015, la Transat anglaise 2016 et la course "The Bridge" entre Saint-Nazaire et New-York en juillet dernier.