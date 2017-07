publié le 06/07/2017 à 07:45

Jeudi 6 juillet, le Tour de France déboule à Troyes pour la 9e fois. "Avant Troyes, le peloton ne s'arrête pas, sauf en 1960, se souvient Christian Laborde. Cette année-là, les coureurs mettent pied à terre sur ordre de Jacques Godet dans un patelin. Il y a sur le bord de la route, parmi les spectateurs, au 3e rang, un grand mec vêtu d'un costume noir dont la tête dépasse. Le patelin s'appelle Colombey-les-Deux-Églises et le grand mec en noir Charles de Gaulle, général et président de la République".



"Pendant que le maillot jaune, l'Italien Gastone Lenencini, et le champion de France Henri Anglade ôtent leur casquette, un certain Pierre Beufeuill, distancé, à la ramasse, lâché par les autres coureurs, profite de la halte à Colombey pour retrouver sa place au sein du peloton. Et qui gagne l'étape ? Pierre Beufeuill. Merci qui ? Merci mon général !"

Durant toute la durée de ce Tour de France 2017 (1er-23 juillet), retrouvez chaque matin à 7h30 Fenêtre sur Tour, l'échappée radiophonique, de Christian Laborde. Cet écrivain amoureux de vélo raconte la fabuleuse histoire du Tour en une minute chrono. Retour sur un siècle d’aventure humaine à travers un hommage vibrant aux coureurs, toutes générations confondues.