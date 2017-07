publié le 06/07/2017 à 07:01

Avec le Britannique Chris Froome en jaune, le Français Arnaud Démare en vert, l'Italien Fabio Aru en blanc à pois rouges et sans le Slovaque Pegter Sagan, le Tour de France 2017 prend la direction de l'est au départ de Vesoul, jeudi 6 juillet. Au terme des 216 km, un sprint massif est évidemment une forte probabilité à Troyes. Mais deux côtes de 4e catégorie aux kilomètres 69 et 154 pourraient modifier la donne et donner des idées d'échappée à certains.



L'arrivée est jugée sur le plat, au bout d'une ligne droite de 230 mètres, après le final dans les larges artères de la préfecture de l'Aube qui reçoit l'épreuve pour la 9e fois. L'Allemand Erik Zabel est le dernier vainqueur (en 2000) dans la ville des frères Simon (Pascal, Régis, Jérôme et François), qui ont tous couru le Tour de France au cours des 35 dernières années.



Départ de Vesoul à 12h05 (lancé à 12h25). Arrivée à Troyes vers 17h33 (prévision à 42 km/h de moyenne), après un passage par Colombey-les-deux-Églises et son mémorial consacré au Général de Gaulle. Troyes accueillera aussi le départ de la 7e étape, vendredi 7 juillet, pour une nouvelle étape de transition vers le Jura puis les Alpes, avec un week-end spectaculaire au menu.

Tour de France 2017 : le profil de la 6e étape Crédit : Paul DEFOSSEUX / AFP