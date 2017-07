publié le 19/07/2017 à 12:07

Les mollets risquent de chauffer. Pour la 17e étape du Tour le 19 juillet 2017, les coureurs s'élancent à l'assaut des sommets des Alpes du Sud. L'épreuve de 183 kilomètres relie La Mure (Isère) et la station de ski de Serre-Chevalier (Hautes-Alpes), près du parc national des Écrins. Avec l'ascension de deux cols hors catégorie, la Croix-de-Fer et le Galibier, la première des deux étapes phares des Alpes s'annonce pimentée.



Après l'ascension du Col d'Ornon (1.371 mètres d'altitude, catégorie 2), l'étape se corse avec la très longue montée du Col de la Croix de Fer (2.067 mètres d'altitude), une portion de 24 kilomètres à 5,2% de pente. Suivent une quinzaine de kilomètres de descente pour rejoindre la vallée de la Maurienne, avant l'amorce de la partie la plus relevée de l'étape : le Col du télégraphe (1566 mètres d'altitude, catégorie 1), qui sert de marchepied au Galibier (2.642 mètres d'altitude).

De la vallée de la Maurienne au sommet du mythique col, 29,6 km de montée attendent les coureurs sur une pente de 7% en moyenne. L'occasion pour les favoris de se démarquer sur cette première étape phare des Alpes.