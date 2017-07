publié le 11/07/2017 à 15:34

Dimanche 9 juillet, avait lieu l’étape-reine du Tour de France. Une neuvième étape particulièrement difficile et marquée par les chutes impressionnantes de Richie Porte, mais aussi de Geraint Thomas. Tous les deux ont été contraints d’abandonner après leur accident. Pour autant le Britannique, équipier du favori Christopher Froome, n’en a pas perdu pour autant son sens de l’humour.



Sur son compte Instagram, Geraint Thomas a publié une photo de son maillot le lendemain de sa chute. Sous l’image du bout de tissu complètement déchiqueté, couvert de traces de boues et de sang, il écrit : "Maillot à vendre... Porté seulement une fois. Pas 100% en bon état, légères traces d'usure. Pourrait avoir besoin d'un lavage".

Son trait d’humour a été apprécié et liké plus de 34.360 fois en seulement une journée. Entre les messages d’encouragement et de bonne rémission, certains ont tout de même fait quelques propositions allant de 10 à 500 £ !

Jersey for sale... Only worn once. Not in 100% condition, slight signs of use. Might need a wash ¿ Thanks again for all your messages, overwhelmed by the amount, means a lot!!¿#couldhavebeenworse Une publication partagée par Geraint Thomas (@geraintthomas86) le 9 Juil. 2017 à 22h28 PDT