EN DIRECT - Tour de France 2017 : suivez la 15e étape en live commenté

publié le 16/07/2017 à 12:55

Avant une deuxième journée de repos lundi 17 juillet, tous les coureurs encore en lice dan ce Tour de France 2017 vont devoir rejoindre le Puy-en-Velay. Après une étape de samedi plus animée que prévue finalement, où Fabio Aru a notamment dû céder son maillot jaune à Christopher Froome, les cyclistes s'attaquent au Massif Central. Le classement sera-t-il une nouvelle fois bouleversé à l'issue de cette journée ?



Entre Laissac-Sévérac l'Église et le Puy-en-Velay, 189,5 kilomètres attendent le peloton. Et si cette 15e étape pourrait s'apparenter à une bataille au long cours, attention aux pièges. Ce parcours s'annonce particulièrement exigeant avec notamment plus de 100 kilomètres de course au dessus des 1.000 mètres d'altitude.

Mais attention surtout aux quelques difficultés dressées sur le parcours. Deux cols de catégorie 1, un col de catégorie 3 et un col de catégorie 4 pourraient poser certaines difficultés ce dimanche 16 juillet. Et c'est dans le final menant au Puy-en-Velay que la course pourrait prendre un nouveau virage notamment avec certains passages à 14% dans le col de Peyra Taillade, que les coureurs vont grimper pour la première fois dans l'histoire du Tour.

Le parcours de la 15e étape du Tour de France 2017 Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP

Le film de la journée :

12h45 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 15e étape en intégralité.